ФПК, Mastercard и ВТБ24 договорились о сотрудничестве

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (дочернее общество ОАО РЖД) Петр Иванов, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский и президент-председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили CNews в ВТБ, соглашение предусматривает интеграцию современных технологических решений в систему обслуживания пассажиров поездов дальнего следования. Стороны договорились, что первым шагом в данном направлении станет рассмотрение возможности внедрения инновационного метода оплаты проездных документов через платформу Masterpass на сайте pass.rzd.ru и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Masterpass от Mastercard — глобальная платформа для электронных кошельков и онлайн-магазинов, которая упрощает и ускоряет процесс покупки при помощи любого устройства, подключенного к интернету. Для того, чтобы оплатить билеты на поезд с банковской карты, пассажиру достаточно будет один раз указать в системе данные банковской карты и номер телефона и не вводить реквизиты повторно при дальнейших покупках. Чтобы совершить транзакцию, пользователям сайта или мобильного приложения будет достаточно нажать кнопку «оплата Masterpass».

Вся информация в системе будет храниться с использованием многоуровневой системы безопасности. Поскольку Masterpass представляет собой открытую платформу, платить можно не только картами Mastercard, но и банковскими картами других международных платежных систем.

Эквайером по приему банковских карт выступит ВТБ24. Уже несколько лет банк обеспечивает поддержку сервиса по покупке билетов на сайте РЖД, а также в железнодорожных кассах. По данным банка, эквайринговый оборот по данному типу операций ежегодно растет на 30%.