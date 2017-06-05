ZTE расширила сотрудничество с Telenet в сферах 5G и IoT

ZTE Corporation сообщила о подписании с Telenet стратегического партнёрского соглашения в сфере 5G и IoT, углубляющего сотрудничество двух компаний в разработке технологий нового поколения.

На церемонии в замке Валь-Дюшес (Брюссель) в присутствии премьер-министров двух стран Шарля Мишеля и Ли Кэцяна главный технологический директор Telenet Миша Бергер (Misha Berger) и старший вице-президент ZTE Сяо Мин (Xiao Ming) подписали новое соглашение, расширяющее партнёрство между компаниями в области технологических инноваций.

Миша Бергер отметил: «Мы уже несколько месяцев сотрудничаем с ZTE и очень довольны результатами. Уверены, что это партнёрство позволит нам предоставлять высококачественные услуги мобильной связи для уже существующих и будущих потребностей по всей Бельгии».

Компания Telenet является крупнейшим поставщиком сервисов широкополосной связи в Бельгии и зарегистрирована на фондовой бирже Euronext под тикером TNET. Компания предоставляет широкий спектр услуг цифрового телевидения, фиксированной и мобильной связи абонентам и корпоративным клиентам в Бельгии и Люксембурге.

В августе 2016 г. Telenet выбрала ZTE в качестве подрядчика для модернизации национальной мобильной сети, внедрив разработанную ZTE технологию мирового класса Uni RAN. Проект модернизации сети не только привёл к значительному повышению производительности и качества обслуживания абонентов Telenet, а также предоставил оператору расширенные возможности для управления своими услугами.

Компания ZTE помогла Telenet заменить базовые станции 2G и оптимизировать 3G, 4G-покрытие, обеспечив увеличение пропускной способности сети для повышения качества обслуживания абонентов и поддержки перехода к будущим сетевым технологиям.

С помощью технологий ZTE компания Telenet выполнила полевые испытания и установила новый европейский рекорд скорости сети, достигнув показателя 1,3 Гб/с, что в четыре раза быстрее по сравнению с существующими скоростями на сетях 4G.

Вместе с ZTE Telenet изучает технологические решения для сервисов IoT, а также решения с использованием технологий LTE Massive MIMO и LTE Broadcast.

Являясь глобальным лидером в сфере 5G, компания ZTE активно инвестирует средства в разработку ключевых технологий 5G, включая MIMO, MUSA (совместный многопользовательский доступ), FB-OFDM (OFDM с набором фильтров), Virtual Cell и сетевое сегментирование.

ZTE является крупнейшим участником процесса глобальной разработки технологий и стандартов 5G. Компания входит в состав 70 организаций по разработке стандартов, альянсов и форумов, включая ITU, 3GPP, IEEE, NGMN и IMT-2020 (5G) Promotion Group.

«ZTE очень рада заключению стратегического соглашения с Telenet, - отметил Сяо Мин. - Это соглашение обеспечивает Telenet и ZTE прочный фундамент для расширения и укрепления долгосрочного партнёрства на пути к новой эпохе 5G».