Вышла новая версия Naumen Contact Center 7.0

В новой версии Naumen Contact Center помимо обновления модуля Omni-Channel усовершенствования коснулись блока отчетности, интеграционных возможностей и отказоустойчивости системы. Кроме того, полностью обновлен интерфейс программного телефона. Учитывая активное продвижение продукта на глобальном рынке, новый релиз платформы Naumen Contact Center 7.0 доступен сразу в трех локализациях: на русском, английском и немецком языках.

Новый дизайн рабочего места оператора

Первое, на что обращает внимание новый релиз – это обновленный дизайн интерфейса: легкий, современный, технологичный. При проектировании особое внимание было уделено повышению удобства работы оператора. В частности, существенно улучшены возможности обработки вызовов, увеличена область отображения анкеты. Благодаря новому интуитивно понятному интерфейсу работа оператора станет проще, вызовы можно будет обрабатывать быстрее, кроме того, сократятся сроки подготовки новых сотрудников.

Первое, на что обращает внимание новый релиз – это обновленный дизайн интерфейса: легкий, современный, технологичный

Больше каналов, больше Omni-Channel

С точки зрения парадигмы, в направлении которой последнее время движется вся индустрия контактных центров, наиболее важные новшества касаются развития функциональности модуля Naumen Omni-Channel. В частности, расширен спектр возможных каналов коммуникации, появилась возможность двухстороннего обмена картинками, аудио- и видео-файлами, как при работе с популярными мессенджерами, так и при обработке сообщений веб-чата. В Naumen Contact Center 7.0 реализован универсальный виджет «мгновенные сообщения», через который оператор может обрабатывать сообщения, поступающие из разных мессенджеров. Расширены возможности работы с сообщениями для страниц в соцсетях: получение сообщений в обсуждениях отдельных тем, комментариев к фотографиям, постов на стене группы/страницы, комментариев к постам, упоминаний, комментариев к товарам.

Следование корпоративному стандарту

Поскольку платформа Naumen Contact Center ориентирована на использование в крупных контактных центрах ряд усовершенствований выполнен с учетом потребностей enterprise-сегмента. Так, расширены возможности получения онлайн отчетности: в частности, в отчеты добавлены онлайн показатели по неголосовым каналам. К очевидным технологическим плюсам новой версии можно отнести возможность перевода всех сервисов системы на Linux 7. Это обеспечит широкие возможности по оптимизации ИТ-инфраструктуры контактного центра. Кроме того, в новой версии доработан инструментарий CTI API, благодаря чему система стала еще гибче в плане кастомизации под бизнес-процессы заказчика. Важный шаг сделан на пути повышения отказоустойчивости контактного центра. Помимо стандартной схемы резервирования телефонных серверов новая версия обеспечивает горячее резервирование бизнес-системы контактного центра. Благодаря такой схеме в случае падения сервера, отвечающего за отображение анкеты, в системе сохраняется вся информация, которая уже была внесена в анкету.

«Усилия, которые мы вкладываем в развитие продукта, неизменно отражаются на нашем положении на рынке, – говорит Андрей Зайцев, директор департамента контактных центров компании Naumen. – Так, по итогам 2016 года мы в очередной раз улучшили позиции в сегменте АКЦ. Сейчас нам принадлежит 27% российского рынка, мы опережаем здесь мировых гигантов, таких как Avaya, Cisco, Genesys. В конце 2016 наша платформа успешно прошла процедуру оценки на соответствие критериям импортозамещения и внесена в реестр «Ростелекома». Кроме того, наша платформа ежегодно попадает в глобальный отчет Gartner Magic Quadrant for Contact Center Infrastructure, Worldwide, и мы остаемся единственным российским вендором, способным реально конкурировать с крупными западными производителями ПО для контактных центров».