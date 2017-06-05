ВТБ24 перешел на новую ИТ-платформу

ВТБ24 завершил перевод бизнес-процессов продаж и обслуживания на новую модульную ИТ-платформу. Комплекс новых систем обладает высокой производительностью, позволяет банку повысить качество и скорость обслуживания клиентов, реализовывать в системах новые продукты и сервисы со сроком от 1 до 3 месяцев, а также обеспечивать высокую доступность ИТ-сервисов, сообщили CNews в ВТБ.

По информации представителей банка, программа перехода на новую ИТ-платформу заняла 5 лет (2012-2016 гг.), установка бизнес-функциональности и постепенный переход на новую ИТ-архитектуру проходил поэтапно при помощи релизного подхода (3-4 релиза в год). По результатам внедрения новой платформы ВТБ24 удалось сократить время операционной эффективности по подбору продукта на 70%, оформлению вкладов — на 40%, заведению заявок — на 20%, по выдаче карт — на 55%. После запуска в 2014 г. на новой платформе флагманского продукта «Договор комплексного обслуживания» с «мастер-счетом» и стратегией вывода операций в дистанционные каналы, банк зафиксировал рост количества клиентов в системах дистанционного обслуживания: в «ВТБ24-Онлайн» с 2015 г. в 2,7 раз до 6,3 млн клиентов.

Комплекс систем, внедренных в рамках программы «Новая автоматизированная банковская система» (НАБС), обладает консолидированной мастер-информацией о клиентах, их продуктах и возможных предложениях, включает в себя систему «единого окна» продаж и обслуживания клиентов сотрудниками фронт-линии и контакт-центра и объединяет следующие большие проекты: единое фронтальное решение (на базе Siebel CRM); АБС FIS Profile; мастер-клиентский справочник (на базе Master Data Management (MDM) системы от Oracle); кредитный конвейер для ФЛ и ЮЛ (на базе решений от FICO — компании Fair Isaak); интеграционная сервисная шина УСБС — универсальный слой банковских сервисов — фронт, миддл- и бэк-компоненты (на базе Oracle SOA Suite и Oracle Fusion Middleware); системы операционного обслуживания и расчетно-кассовый модуль (на решении Spectrum); корпоративное хранилище данных и аналитический CRM (на базе программно-аппаратного комплекса от Teradata); мобильный и интернет-банк.

«Реализация программы НАБС напрямую отразилась на качестве и скорости обслуживания клиентов, позволила гибко настраивать и быстро внедрять новые продукты, а, что самое главное, на горизонте ближайших 10 лет она позволит увеличить в 3-5 раз как транзакционные объемы бизнеса, так и объемы по количеству активных клиентов вплоть до 30 млн человек, повысить операционную эффективность, снизить издержки и перевести существенное количество целевых операций из отделений в удаленные каналы. Новая архитектура масштабируется и эксплуатируется вкупе с созданной в банке системой комплексного мониторинга (КСМ), позволяющей обеспечивать необходимую бизнес-доступность и производительность систем, что особенно важно, учитывая их новизну», — заявил Сергей Русанов, член правления, директор департамента банковских и информационных технологий ВТБ24.

На новой автоматизированной банковской системе ВТБ24 работают более 25 тыс. сотрудников. Весь бизнес банка по ключевым продуктам — кредиты, депозиты, карты, договоры комплексного обслуживания — продается и оформляется на системах НАБС: в день это около 5 тыс. проданных кредитных продуктов и более 15 тыс. пакетов обслуживания.