Центр нейроэкономики и когнитивных исследований впервые представит свой неинвазивный нейроинтерфейс человек-компьютер

Центр нейроэкономики и когнитивных исследований (ВШЭ) впервые представит широкой публике российские разработки в области неинвазивных нейроинтерфейсов человек-компьютер. Такие интерфейсы позволяют взаимодействовать с компьютером или другим электронным устройством силой мысли, не используя механические устройства ввода. Российские разработки в этой области впервые представят широкой публике 17-18 июня в рамках фестиваля Kaspersky Geek Picnic в Москве, а затем 24-25 июня на Geek Picnic в Санкт-Петербурге.

Как известно, эксперименты по созданию такого типа устройств ведутся не первый год по всему миру. В частности, в апреле этого года свои наработки по созданию интерфейса такого типа представила компания Facebook, в рамках своей ежегодной конференции F8 — в формате видеоролика. Организаторы фестиваля Geek Picnic и специалисты Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ВШЭ дадут возможность вживую увидеть и даже самостоятельно попробовать нейроинтерфейсы нового типа.

Интерфейс, разработанный в ВШЭ, распознает воображаемые и реальные движения с помощью энцефалографии (ЭЭГ). Декодирование ЭЭГ происходит на основе установленной в результате многолетних исследований усреднённой картине представления органов человека на сенсомоторной коре. Эта картина позволяет сформировать ожидание относительно паттернов электрической активности, дифференцирующих различные состояния. В данный момент российский интерфейс позволяет различать несколько состояний: представление движений правой рукой, левой рукой, ногой и языком, а также состояние покоя. Даже такой набор состояний позволяет управлять, например, несложной компьютерной игрой или квадрокоптером.

Демонстрация работы нейроинтерфейса человек-компьютер

Приобрести билеты на фестиваль Geek Picnic можно на официальном сайте мероприятия geek-picnic.me.