«Синимекс» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы «Росбанка»

«Синимекс» в сотрудничестве с «Росбанком» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы банка. В связи с реализацией стратегического плана изменений в «Росбанке» перед ИТ-блоком банка были поставлены задачи по формированию единого подхода к интеграции с целью минимизации издержек на разработку новых сервисов и подключение новых систем.

В ходе проекта необходимо было заложить фундаментальные архитектурные и технологические основы для реализации интеграционного слоя в ландшафте банка, а также реализовать надежное функциональное ядро, способное обеспечить стабильное расширение списка интегрируемых систем в дальнейшем. Для осуществления этих задач в качестве платформы было выбрано ПО IBM Integration Bus 9, обладающее оптимальным набором характеристик для построения корпоративных решений высокой надежности и любого уровня сложности. Подрядчиком на выполнение работ по проекту выступила компания «Синимекс», располагающая обширной экспертизой в области разработки и внедрения решений на базе программных продуктов IBM.

Специалисты «Синимекс» в сотрудничестве с командой «Росбанка» осуществили разработку и внедрение корпоративной сервисной шины на базе платформы IBM Integration Bus 9, что позволило стандартизировать подключение и взаимодействие между собой различных систем и выработать единый подход к интеграции и переиспользованию сервисов.

«Построение корпоративной сервисной шины на платформе IBM Integration Bus 9 само по себе не является инновацией, однако проекты с реализацией решения «с нуля» встречаются сейчас довольно редко», - сказал Илья Фридман, директор по развитию компании «Синимекс». – «В основе корпоративного решения лежит модель трехуровневой архитектуры – фасад, канонический сервис и сервис доступа. Использование такого подхода позволяет «отвязать» одну систему от другой, упростив, тем самым, подключение и отключение систем от шины. Каждый отдельный сервис имеет свою «каноническую» модель вызова, что позволяет максимально быстро переиспользовать его в рамках различных бизнес-процессов или композитных сервисов».

В ходе реализации проекта максимально широко применялось переиспользование кода, что в дальнейшем позволило разработать универсальные адаптеры в кратчайшие сроки. Кроме того, специалисты «Синимекс» в сотрудничестве с банком спроектировали и разработали универсальный модуль преобразования сообщений, который позволяет выполнять подготовку практически любого маппинга на базе XSLT, без знания языков Java и ESQL. При необходимости реализации сложных трансформаций, не поддерживаемых в XSLT, преобразованное по XSLT сообщение будет дополнительно обработано в Java-обработчике.

«"Росбанк" ориентирован на повышение эффективности бизнес-процессов и качества предоставляемых нашим клиентам услуг, в том числе благодаря автоматизации операционных процессов и запуска современных технологий и сервисов», – отметил член правления – директор по информационным технологиям «Росбанка» Денис Сотин. – Внедрение корпоративной сервисной шины позволило нам стандартизировать подходы к интеграции, оптимизировав, тем самым, «стоимость владения» ИТ-ресурсами и дальнейшие затраты на поддержку и развитие систем. Команды «Синимекс» и "Росбанка" успешно справились с поставленными задачами, осуществив внедрение «с нуля», и в настоящее время проект находится в стадии активного развития».

На текущий момент к шине подключено порядка 20 систем и 50 сервисов, в течение ближайшего года планируются интеграционные работы в рамках проектов по внедрению новой системы дистанционного обслуживания и решения для автоматизированного обмена документами с клиентами. Специалисты «Синимекс» осуществляют техническую поддержку решения и продолжают плановые работы по подключению новых систем и реализации новых сервисов.