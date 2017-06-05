«ЕАЕ-Консалт» проектирует единую систему на базе «1С:ERP Управления предприятием 2» для «Лукойл-Транса»

Санкт-Петербургское территориальное производственное управление (ТПУ) «ЕАЕ-Консалт» приступило к проектированию новой единой информационной системы, унифицирующей учетные процессы ООО «Лукойл-Транс» и управляемых им обществ, с возможностями более гибко донастраивать учет по специфичным для отдельных предприятий процессам. Об этом CNews сообщили в «ЕАЕ-Консалт».

В основе нового решения будет использован типовой продукт «1С:ERP Управление предприятием 2». Он предназначен для построения комплексных информационных систем управления деятельностью, обеспечивает прозрачность бизнес-процессов и оценку эффективности деятельности предприятия, его отдельных подразделений, персонала.

Как отмечается, специалисты Санкт-Петербургского филиала на протяжении более 10 лет занимаются сопровождением текущей системы бухгалтерского учета «Лукойл-Транс» на базе «1С» и хорошо знакомы с бизнес-процессами данной организации.

На данный момент проведено обследование текущего состояния информационных систем и их взаимосвязей с другими, собраны и формализованы требования к новой системе, определена ее концепция. По результатам обследования сформировано укрупненное техническое задание, содержащее функциональные требования к каждому блоку системы.

В единой информационной базе можно будет вести управленческий и регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет нескольких организаций. Решение обеспечивает четкое разграничение доступа сотрудников к информации в зависимости от их статуса.

Новая система, которую проектируют сотрудники «ЕАЕ-Консалт», позволит интегрировать все сферы деятельности предприятия в единую информационную модель данных и процессов, что приведет к оптимизации ресурсов конкретных подразделений «Лукойл-Транс» и служб по отдельности, а вследствие этого — и всего предприятия в целом.

Особенностью данной системы, кроме комплексности решаемых задач, является более доступная стоимость по сравнению с зарубежными аналогами, гибкость и регулярность изменения в связи с изменениями законодательства, отметили в компании.

В результате реализации проекта «Лукойл-Транс» получит современную гибкую информационную систему с автоматизацией всех бизнес-процессов в рамках единого информационного пространства, полностью отвечающую всем требованиям заказчика, что позволит значительно повысить надежность управления грузоперевозками.

«Для нас данный проект интересен, в первую очередь тем, что, имея богатый опыт разработки и поддержки информационных систем на базе “1С”, в том числе в ООО “Лукойл-Транс” и его дочерних обществах, мы впервые подошли к реализации столь масштабного по функциональности проекта на базе “1С:ERP”. Особенно хочется отметить заинтересованность на всех уровня бизнес-пользователей в реализации данного проекта и поддержку наших давних партнеров в лице “Лукойл-Информ”», — отметил Кирилл Углев, руководитель Санкт-Петербургского ТПУ «ЕАЕ-Консалт».