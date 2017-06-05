«Детский мир» и «Инфосистемы Джет» продлили сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга на год

Группа компаний «Детский мир» и «Инфосистемы Джет» продлили на год сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга. Услугами IaaS «Виртуального ЦОД» (ВЦОД) интегратора ритейлер пользуется в течение 3 лет. За это время объем размещаемых данных вырос со 120 ТБ до 155 ТБ, расширился функционал приложений, рассказали CNews в «Инфосистемах Джет».

Сегодня на отказоустойчивой платформе ВЦОД работают все бизнес-системы SAP ERP, SAP BI на платформе SAP HANA, а также среды разработки и тестирования. Обеспечены несколько уровней защиты от сбоев. Гарантированное время восстановления сервиса — не более 2 часов. С приложениями SAP работает около 3 тыс. сотрудников сети «Детский мир» в сотнях торговых точек по всей России.

«Модель ИТ-аутсорсинга позволила нам трансформировать роль собственной ИТ-службы. Сняв с себя часть тактических вопросов, касающихся обеспечения работоспособности и модернизации ИТ-инфраструктуры, мы смогли сосредоточиться на стратегических задачах развития ИТ в соответствии потребностями бизнеса, — отметила Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир». — Годы успешного взаимодействия с компанией “Инфосистемы Джет” убедили нас в высокой квалификации нашего ИТ-партнера в части как сервисных работ, так и проектной деятельности, а также в экономической целесообразности данного сотрудничества».

Специалисты «Инфосистем Джет» обеспечивают комплексную поддержку и администрирование платформы SAP вплоть до уровня Basis в режиме 24х7 (интегратор сертифицирован по программе SAP Certified in Hosting Services). Также для ритейлера планируются изменения в конфигурациях ПО, анализируется производительность систем. Инфраструктура SAP постоянно развивается и гибко изменяется в зависимости от текущих потребностей бизнеса компании «Детский мир».