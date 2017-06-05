DataLine запустила третью очередь дата-центра Nord-4

Компания DataLine, провайдер комплексных решений для ИТ-инфраструктуры на базе дата-центров уровня Tier III, ввела в эксплуатацию два новых зала в Nord-4 проектной емкостью 504 стойко-места. Этим запуском компания увеличила объемы своей сети коммерческих дата-центров до 4207 стоек, сообщили CNews в DataLine. У новых залов уже есть несколько крупных заказчиков. В настоящий момент идет установка клиентского оборудования.

«Поэтапный ввод мощностей Nord-4 помогает нам быстро масштабировать свою сеть дата-центров, а проект с независимыми энергоцентрами позволяет строить новые очереди без помех для уже работающих машинных залов, — рассказал генеральный директор DataLine Юрий Самойлов. — До конца года будет запущена четвертая очередь на 504 стойки».

Дата-центр Nord 4 спроектирован и построен в соответствии со стандартами Tier III Uptime Institute. В июне 2015 г. DataLine получила сертификат на проект (Design), а в марте 2016 г. сертифицировала готовый проект (Facility). В процессе — сертификация процессов эксплуатации дата-центра (Operational Sustainability).

Nord-4 — это коммерческий дата-центр России с установленной мощностью 20 тыс. кВА. Всего по проекту на площадке разместится 2016 г. стоек. Первые залы заработали в феврале 2015 г., отметили в компании.