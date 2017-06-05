AMD представила новые профессиональные видеокарты начального уровня

AMD представила две новые профессиональные видеокарты Radeon Pro WX 2100 и WX 3100, которые предлагают лучшую производительность среди решений начального уровня для дизайна и производства, развлечений, а также финансовых рабочих процессов. Эти новые предложения меняют представление о том, какой должна быть видеокарта для рабочей станции начального уровня.

Обе карты сертифицированы и оптимизированы для наиболее известных на рынке программ профессионального дизайна, инженерных разработок и моделирования, включая SOLIDWORKS, PTC Creo, Siemens NX и CATIA. WX 2100 и WX 3100 являются самыми мощными графическими решениями начального уровня для рабочих станций с оптимизациями SOLIDWORKS, что позволяет им работать на 60% и 47% быстрее, чем соответствующие конкурентные решения от Nvidia.

Карты WX 2100 и WX 3100 показывают значительный прирост производительности по сравнению со своими предшественниками, работая на 95% быстрее и в 2,3 раза быстрее, чем видеокарты предыдущего поколения.

Обе видеокарты поддерживают технологии мониторинга и управления питанием, разработанные специально, чтобы снизить энергопотребление карты в режиме простоя.

Основанные на архитектуре Polaris 14 нм, обе видеокарты обладают 8 вычислительными модулями (512 потоковыми процессорами), чтобы обеспечить вывод пользовательских процессов на экран, а также предоставить вычислительную мощность в 1,25 Терафлопс при одинарной точности. Профессиональные пользователи также получат преимущества от поддержки в режиме 24/7 и ограниченной гарантии на протяжении 3 лет с возможностью продления до 7 лет.

Видеокарты Radeon Pro WX 2100 и 3100 появятся в продаже в июне по цене $199 для Radeon Pro WX 3100 и $149 для Radeon Pro WX 2100.