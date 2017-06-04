Вендоры готовы создать в России облачный e-Health

Рост продолжительности жизни и все более широкое распространение хронических заболеваний приводят к постоянному увеличению расходов на здравоохранение. Сегодня на лечение заболевших людей тратятся огромные средства, при этом наиболее значительная их часть уходит на небольшое число тех, кто болен наиболее серьезно. Так, по статистике в США 50% бюджета медицины расходуется на 5% граждан. Развитые страны тратят от 70-80% бюджета системы здравоохранения на борьбу с хроническими заболеваниями. Причем 97% этих расходов связаны с лечением хронических заболеваний, а оставшиеся 3% – с их предотвращением. Одновременно повсеместно наблюдается нехватка врачей и среднего медицинского персонала.

По мнению Александра Данилина, руководителя направления стратегических проектов «Майкрософт Рус.», это требует перехода от традиционной модели оказания медицинских услуг к развитию телемедицины,интернета вещей и других решений, которые позволят врачу постоянно оставаться на связи с пациентами. И появившиеся сегодня технологии, такие как облачные вычисления, дают возможность сделать это за разумные деньги. Так, в облаке Microsoft Azure на сегодняшний день находится более 1 млн серверов и 100 ЦОДов по всему миру, на которых расположено множество сервисов, большинство из которых может быть использовано для создания традиционных и инновационных решений в области медицины.

Еще более широко использовать облачные технологии при построении ИТ-инфраструктуры также призвал участников конференции Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group. Компания создала защищенную по 152-ФЗ виртуальную ИТ-инфраструктуру M1Cloud, построенную на высоконадежном оборудовании HPE, для компаний отрасли здравоохранения.

В здравоохранении, как может быть ни в одной другой отрасли, актуален вопрос безопасности данных, хранящихся в информационных системах. Как рассказал участникам организованной CNews Conferences конференции «ИТ в здравоохранении 2017» Эдуард Горбунов, эксперт центра компетенций облачных сервисов МРФ «Центр» компании «Ростелеком», их самостоятельная защита обойдется медучреждениям недешево – стоимость решения составляет около ₽20 млн, а ресурсы на его поддержку вообще сложно спрогнозировать. «Ростелеком» предлагает приобретать услуги по информационной безопасности как сервис.

По облачной модели можно внедрять и телемедицину, в частности телерадиологию – обмен диагностическими изображениями между географически удаленными объектами для удаленного создания радиологического заключения, получения экспертного мнения или предоставления удаленного клинического доступа к радиологическим результатам. По словам Павла Захарова, руководителя направления ИТ для здравоохранения Agfa HealthCare, подобные решения очень востребованы, однако их широкое использование сдерживается отсутствием в России стандартов передачи данных внутри радиологических систем и рабочих процессов.