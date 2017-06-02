Swift Playgrounds откроет возможности программирования роботов, дронов и музыкальных инструментов

Компания Apple объявила о том, что в приложении для обучения программированию Swift Playgrounds на iPad появились новые возможности управления роботами, дронами и музыкальными инструментами. Swift Playgrounds подходит для школьников и всех, кто начинает изучать программирование на Swift — интуитивном понятном языке от Apple, на котором можно создавать приложения мирового уровня. Apple сотрудничает с производителями устройств, чтобы обеспечить лёгкое подключение роботов к приложению Swift Playgrounds через Bluetooth. Это позволяет детям программировать популярные устройства, в том числе LEGO Mindstorms EV3, Sphero SPRK+, дроны Parrot и многие другие. Обновление Swift Playgrounds 1.5 можно будет бесплатно скачать из App Store уже в понедельник, 5 июня, сообщили CNews в Apple.

«Более 1 миллиона детей и взрослых во всём мире изучают основы программирования на Swift в увлекательном интерактивном приложении Swift Playgrounds, — рассказал Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения. — Теперь они могут сразу видеть созданный ими код и напрямую управлять любимыми роботами, дронами и инструментами через Swift Playgrounds. Это увлекательный способ учиться».

«Сегодня мы объединяем усилия с Apple, чтобы ещё больше учащихся во всём мире могли освоить программирование, — заявил Эсбен Старк Йоргенсен, президент компании LEGO Education. — Мы объединяем знакомые кубики LEGO и наш практический подход к игровому обучению, воплощённый в приложении LEGO Mindstorms Education EV3, с учебной платформой Swift Playgrounds. Теперь каждый может запрограммировать своё творение LEGO Mindstorms, используя настоящий код Swift».

По информации Apple, со Swift Playgrounds любой желающий может программировать устройства и управлять ими через приложение. Так, с помощью комплекта LEGO Mindstorms Education EV3 учащиеся осваивают программирование и решают задачи из реального мира, создавая и контролируя собственных роботов, машины, механизмы и изобретения вместе с LEGO. Через Swift Playgrounds дети могут программировать и управлять моторами и сенсорами созданных ими устройств.

Робот-шар Sphero SPRK+ вращается, ускоряется и меняет цвета. Сенсоры показывают, когда Sphero натыкается на препятствие. И всем этим можно управлять через программы на Swift. Дроны Parrot Mambo, Airborne и Rolling Spider могут взлетать, приземляться, поворачивать и выполнять воздушные трюки, в том числе перевороты, под управлением кода, созданного пользователем. Комплект Ubtech Jimu Robot MeeBot Kit даёт детям возможность запрограммировать собственного робота, умеющего ходить, наклоняться и танцевать. А учебный робот Wonder Workshop Dash помогает ученикам младших классов изучить программирование на практике — он иллюстрирует основные принципы написания кода, помогает освоить навыки творческого решения задач и инженерного мышления. Тактильный кубик Skoog позволяет детям с любыми способностями изучать, создавать и играть музыку, программируя её на Swift.

Приложение Swift Playgrounds совместимо со всеми моделями iPad Air и iPad Pro, а также iPad mini 2 под управлением iOS 10 и новее, указали в компании.