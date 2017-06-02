Samsung запускает в России программу Trade-In

Samsung объявила о том, что в рамках программы Trade-In пользователи смартфонов Samsung Galaxy моделей S6 и S7|S7 edge, а также владельцы Apple iPhone последних поколений cмогут приобрести флагманы Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Galaxy S7 edge и S7 со скидкой от 14 тыс. до 32 тыс. руб. в зависимости от сдаваемой модели смартфона.

В рамках программы от пользователей принимаются исключительно устройства РСТ.

Обмен по программе Trade-In можно будет произвести в фирменных магазинах Samsung по всей России – в 139 торговых точках, расположенных в 45 городах. В подобном масштабе программа была запущена компанией Samsung впервые в России.

В рамках программы принимаются смартфоны Samsung Galaxy S6, S6 edge, S6 edge+, S7, S7 edge, а также iPhone 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus. Всю информацию со своего смартфона на новый Samsung Galaxy S8|S8+ или Samsung Galaxy S7 edge | S7 можно будет перенести с помощью приложения Smart Switch.

Смартфоны нового поколения – Samsung Galaxy S8 с диагональю 5,8 дюймов и Samsung Galaxy S8+ с диагональю 6,2 дюймов – оснащены «безграничным» изогнутым с двух сторон экраном и имеют гладкий корпус без кнопок и острых углов. Благодаря компактному дизайну Samsung Galaxy S8 и S8+ удобно пользоваться одной рукой, а покрытие Corning® Gorilla® Glass 5 гарантирует защиту устройств от механических повреждений. 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой F1.7 и интеллектуальным автофокусом, а также 12-мегапиксельная основная камера позволяют делать чёткие фотографии практически при любом освещении.

Продажи Samsung Galaxy S8 и S8+ в России стартовали 28 апреля. Смартфоны поступили в продажу по рекомендованной розничной цене 54 990 руб. и 59 990 руб. соответственно. Новинки представлены в трех цветовых решениях: Черный бриллиант, Мистический аметист и Желтый топаз.

Подробности о программе Trade-In доступны на официальной сайте Samsung.