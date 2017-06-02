НЦИ автоматизирует управление недвижимостью «Почты России»

Национальный центр информатизации (НЦИ), дочерняя компании госкорпорации «Ростех», объявила о победе в тендере «Почты России» на выполнение работ по разработке и внедрению автоматизированной системы управления недвижимым имуществом предприятия (АС УНИП), созданной на базе отечественного ПО. Проект позволит совершенствовать качество управления недвижимостью. Он должен быть завершен в августе 2018 г.

Об этом компании сообщили в рамках Петербургского международного экономического форума 2017 года (ПМЭФ-2017). НЦИ на принципиально новом уровне автоматизирует управление недвижимым имуществом и капитальным строительством «Почты России» (строительство, все виды ремонта, пожарные сигнализации и т. д.) на базе платформы «1С:Предприятие 8».

Созданная система позволит упростить управление недвижимостью «Почты России», автоматизировать процессы по сбору данных об объектах предприятия, условиях их использования, расчета стоимости и эффективности эксплуатации. Появится возможность более эффективно планировать мероприятия по противопожарной безопасности, охранные и технические мероприятия и контролировать их исполнение. Реализация проекта будет осуществляться в несколько этапов.

«Почта России использует порядка 48,5 тыс. объектов недвижимости. С 2013 года и по настоящее время нами совместно с Росимуществом проводится масштабная работа по регистрации как ранее закрепленных за предприятием объектов, так и вновь закрепляемых. В результате сейчас Почта России находится в высокой степени готовности к акционированию – на текущий момент более 93% нашего имущественного комплекса зарегистрировано в собственность РФ и закреплено за Почтой России, хотя 4 года назад этот показатель составлял лишь около 20% от всех объектов, выявленных на сегодняшний день, - отметил Евгений Елфимов, заместитель генерального директора «Почты России» по имущественным вопросам. - Внедрение автоматизированной системы позволит повысить качество и скорость управления нашим недвижимым комплексом».

«Почта России - это 42 тысяч отделений почтовой связи - крупнейшая филиальная сеть в России. В настоящий момент мы проводим обследование нескольких тысяч разнообразных объектов недвижимого имущества. Управлять таким хозяйством сложно, кроме того, основная масса объектов недвижимости де-юре находится в собственности государства, поэтому решение будет интегрировано с целым рядом государственных информационных систем. Это позволит Почте России ускорить процессы согласования и, в конечном счете, будет способствовать повышению эффективности управления недвижимым имуществом и инвестиционной политики в целом», - сказал Константин Юнов, заместитель генерального директора – директор по развитию бизнеса НЦИ.