InfoWatch намерена вывести Traffic Monitor и Attack Killer на рынок Ближнего Востока

ГК InfoWatch планирует вывести на рынок Ближнего Востока продукты, вызвавшие основной интерес участников глобального форума в области информационной безопасности Gulf Information Security Expo & Conference (GISEC) и потенциальных партнеров и клиентов компании. Об этом CNews сообщили в InfoWatch.

В частности, ближневосточном рынке планируется представить: решение для предотвращения утечек информации и защиты организаций от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor с дополнительным модулем для проведения расследований InfoWatch Vision; решение для защиты систем интернет-банкинга, торговых площадок, порталов госуслуг, систем групповой работы, интернет-магазинов и других веб-ресурсов InfoWatch Attack Killer; а также комплекс услуг по защите автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП), включая проведение аудита ИБ и внедрение систем защиты АСУТП, в том числе для проектов в рамках концепции «умного города».

Как отмечается, в ходе переговоров с действующими клиентами InfoWatch на ближневосточном рынке были заключены соглашения о развитии сотрудничества и обновлении до новых версий продуктов. Были достигнуты договоренности о проведении пилотных проектов с рядом организаций, которые ранее не являлись клиентами компании. Кроме того, интерес к потенциальному партнерству с ГК InfoWatch проявили компании в сфере информационной безопасности из стран ближневосточного региона, которые могли бы выступить в том числе в статусе официального дистрибьютора продуктов и решений InfoWatch.