«Глававтоснаб» отслеживает наличие товаров на складе с помощью решения «1С:Комплексная автоматизация 8»

Компания «1С-Рарус» внедрила решение «1С:Комплексная автоматизация 8» в торговой компании «Глававтоснаб». Новая система помогает быстро отследить наличие товаров на складе, организовать бесперебойное снабжение и оперативно обрабатывать заказы, сообщили CNews в «1С-Рарусе».

Компания «Глававтоснаб» занимается продажей автозапчастей и аксессуаров, а также электро- и бензоинструментов зарубежных марок. На складе компании в наличии — более 10 тыс. наименований товаров.

Постоянно возрастающий объем заказов и закупок требовал четкой систематизации и построения учета. Эти задачи смогла решить новая информационная система, которую создали эксперты «1С-Раруса» с помощью решения «1С:Комплексная автоматизация 8».

В единой базе теперь организовано ведение управленческого, бухгалтерского и налогового учета компании. В системе ведется детальный учет расходов, предусмотрена возможность сопоставления отпускных цен с ценами поставщиков и конкурентов, контролируется соблюдение сотрудниками установленной ценовой политики, а на основании данных о текущих остатках программа автоматически рассчитывает оптимальный объем запасов.

С помощью программы у компании «Глававтоснаб» появилась возможность оптимизировать процессы управления продажами и отношениями с клиентами, расчета зарплаты и управления персоналом, отметили в «1С-Рарусе».