Аkron Holding с помощью «1С-Раруса» завершил комплексный проект на базе «1С:Управления холдингом»

Компании Аkron Holding и «1С-Рарус» завершили комплексный проект внедрения казначейства в части управления платежами, автоматизации консолидации РСБУ и унификации учета на базе решения «1С:«Управление холдингом». В рамках проекта внедрена единая учетная политика, основанная на корпоративных стандартах холдинга. Система «1С:Управление холдингом» охватила более 600 рабочих мест и позволила Аkron Holding отказаться от ведения учета в 36 разрозненных базах. Организовано централизованное казначейство, значительно повышена безопасность платежей, сообщили CNews в «1С-Рарусе».

В целом система «1С:Управление холдингом» работает в 36 производственных организациях в разных регионах РФ, Казахстане и Киргизии, помогает формировать сводную отчетность холдинга по выбранному периметру за квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Всего спроектировано 19 промежуточных и финальных отчетных форм, описаны алгоритмы формирования отчетности, предложены процессы по сбору и обработке данных, контролю результатов.

Аkron Holding — независимый ломозаготовительный холдинг, деятельность которого связана с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов, утилизацией автомобилей, продажей металлопроката. Холдинг имеет горизонтальную мультидивизиональную структуру, объединяет несколько десятков производственных компаний и производственно-складских центров, работающих в разных регионах РФ. В общей сложности в составе Akron Holding работают 30 производственных компаний (более 50 производственно-складских центров), расположенных в 12 Федеральных округах России, а также Казахстане и Киргизии. В холдинге постоянно реализуются проекты, направленные на повышение качества управления, учета и безопасности бизнеса, оптимизируются системы управления на всех уровнях работы, разрабатываются новые технологические и логистические схемы, инвестируются значительные средства в специализированное оборудование.

Ранее все компании холдинга самостоятельно вели учет, готовили финансовую отчетность, скрупулезно собирали консолидированные данные из разрозненных учетных баз. Методика учета в компаниях не совпадала, а консолидация отчетности в головном офисе после проверки данных от каждой компании производилась вручную. В итоге отчетность готовилась в течение 1,5 месяцев и не отличалась высоким уровнем достоверности и качества. Главный бухгалтер Akron Holding Елена Щепоткина-Маринина пояснила: «Учет деятельности холдинга был разрозненный, консолидация производилась с помощью таблиц Excel, процедура сбора и обработки информации была очень сложной и трудоемкой».

На определенном этапе развития с целью повышения финансовой устойчивости холдинга руководством было принято решение о централизации и унификации учета, об автоматизации процесса получения данных и формировании полного пакета консолидированной отчетности по РСБУ и МСФО. Холдингу потребовалось унифицировать учетную политику, осуществить централизацию работ с НСИ, разработать единые правила подготовки и консолидации отчетности, которые затем использовались бы при создании информационной системы на основе программного продукта «1С:Управление холдингом».

Елена Щепоткина-Маринина продолжила: «Были определены главные задачи проекта: автоматизация работы финансовой службы, сокращение времени на формирование и повышение качества учета, что должно было привести к снижению ошибок и налаживанию точной и своевременной работы по формированию отчетности производственных подразделений холдинга».

Консалтинговую часть проекта доверили экспертам «1С-Раруса». Со стороны холдинга была сформирована проектная команда в составе 12 человек, состоящая из специалистов всех направлений проектной деятельности — программисты, методологи, казначеи и финансисты. За 3 месяца была проведена глубокая работа по анализу текущей ситуации, выявлены цели изменений, возможности для оптимизации процесса консолидации отчетности, разработана новая методика и передана специалистам Аkron Holding для дальнейшей автоматизации. Новые правила сбора отчетности были разработаны для 36 организаций холдинга с учетом специфики их деятельности. Разработаны единый пакет отчетных форм, процессы и алгоритмы их формирования и контроля результатов.

Теперь в единой базе унифицированы подходы к получению информации. Детальная проработка позволила сформулировать требования к нормативно-справочной информации, описать подходы к получению информации для консолидации и возможные риски. Полностью описан процесс формирования консолидированной отчетности, начиная от даты и условий начала, заканчивая описанием этапов, ответственных и результатов по каждому этапу, а централизация казначейства позволяет контролировать финансовые потоки холдинга.

В числе разработанных форм отчетности: бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, об изменениях капитала, о движении денежных средств, расчет чистых активов, отчеты о внутригрупповых операциях (задолженностях, приобретениях, реализациях, инвестициях и др.). Методика формирования отчетности предусматривает контрольно-профилактические мероприятия — автоматизированную проверку показателей «на входе» при получении отчетов от каждой компании и повторную проверку расхождений при элиминации данных. По словам представителей Аkron Holding, это в разы ускоряет формирование отчетности, обеспечивает достоверность и гарантирует отсутствие ошибок.

Форма консолидированного баланса включает анализ 7 видов внеоборотных и 5 видов оборотных активов и позволяет анализировать дебиторскую задолженность по 11 параметрам, а кредиторскую — по 13 параметрам. Формы разработанных отчетов помогают автоматически рассчитывать нереализованную прибыль, учитывая трансформацию активов: незавершенные капитальные вложения, основные средства, сырье и материалы, товары, расходы будущих периодов, остатки незавершенного производства и др.

Внедренная система «1С:Управление холдингом» позволяет оперативно формировать консолидированную отчетность по РСБУ по любому заданному периметру компаний холдинга за квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Формы отчетов включают все детали, необходимые как собственникам, так и сторонним финансовым структурам для оперативного согласования кредитов в необходимом бизнесу размере, отметили в «1С-Рарусе».

Для управления потоками денежных средств используется типовая подсистема Казначейства, которая повысила контроль и безопасность осуществления платежей по всем компаниям холдинга.

Кроме того, за счет унификации оперативного обмена данными, полноты и достоверности информации решение «1С:Управление холдингом» помогло оптимизировать процесс, напрямую влияющий на качество принятия управленческих решений.

«На базе разработанных специалистами “1С-Раруса” регламентов учета, казначейства и методики консолидации мы завершили процесс централизации и унификации функции управления бухгалтерским и налоговым учетом, платежами и консолидацией отчетности. На сегодняшний день полностью внедрен программный продукт “1С:Управление холдингом”. Сбор фактических данных учета производится автоматически из информационных баз данных программы “1С:Бухгалтерия 8 Корп”, внедренной на всех предприятиях годом ранее. Программный продукт “1С:Управление холдингом”, интегрированный со всеми базами данных, является базовой платформой для всей финансовой структуры холдинга», — подвела итоги проекта Елена Щепоткина-Маринина.

По её словам, задачи проекта выполнены в полном объеме. Значительно сократилось время подготовки консолидированной отчетности, снизились трудозатраты и ошибки при ведении учета, при формировании отчетности и корпоративных отчетов. Закрытие отчетных периодов 2016 г. (квартал/год) прошло в новой системе. Сформирована сопоставимая и стандартизированная отчетность, корректность данных которой подтверждена внешним аудитом. Также создана база для оптимизации трудозатрат: тиражирование шаблонного решения на другие финансовые функции холдинга — бюджетирование, планирование, развитие казначейства; быстрое закрытие отчетного периода (Fast close).

В целом, по отзыву главного бухгалтера Akron Holding, холдинг получил удобный финансовый инструмент. Увеличилась скорость работы финансовой службы, повысилось качество ведения учета и контроля за финансовыми показателями. Повышение качества привело, в свою очередь, к стабильному и своевременному формированию консолидированной отчетности по деятельности всех компаний холдинга. Теперь каждое предприятие имеет инструмент для ведения учета, формирования отчетности и осуществления платежей. При этом сократилось количество ошибок, что сразу отметили аудиторы, и сейчас нет необходимости проводить корректировки в течение года. Холдинг проходит все камеральные проверки фискальных органов.

Для автоматизации работ 600 сотрудников была развернута обновленная система производительных серверов. Используется одна информационная база данных — НСИ для «1С:Бухгалтерия 8 Корп» и «1С:Управление холдингом». Информационные системы работают в клиент-серверном варианте на базе MS SQL. Нормативно-справочная информация имеет централизованный и унифицированный характер. Добавление и реорганизация элементов производится экспертной группой в управляющей компании. В продуктивных ИБ редактирование реплик локальной НСИ запрещено.

Как добавила Елена Щепоткина-Маринина, на данный момент холдинг ставит перед собой стратегическую задачу увеличения объемов деятельности за рубежом и, как следствие, привлечения новых объемов финансирования. Для этого в холдинге стартовал проект консолидации отчетности по МСФО на базе внедренного решения «1С: Управление холдингом». «Положительный опыт работы с продуктами фирмы “1С” и командой “1С-Раруса” заслуживают высоких оценок. Данный проект — инфраструктурный. Он создает возможность для длительного получения экономического эффекта. Симбиоз методологического, ИТ- и организационного сотрудничества специалистов “1С-Рарус” и специалистов холдинга тесно взаимоувязывает, ускоряет выполнение и усиливает синергетический эффект от реализации проектов», — заключила она.