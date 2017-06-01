«Т Плюс» и «1С» договорились о сотрудничестве в области развития отраслевых ИС

Компания «Т Плюс» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания и тиражирования отраслевых информационных систем для предприятий группы «Т Плюс» на платформе «1С:Предприятие». Документ подписали директор по информационным технологиям группы «Т Плюс» Александр Антонов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев, сообщили CNews в фирме «1С».

Группа «Т Плюс» — российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В группе используются типовые решения системы «1С:Предприятие» и разрабатываются собственные отраслевые решения на платформе «1С».

«Наши компании давно и взаимовыгодно сотрудничают в области автоматизации основных бизнес-процессов группы. Уже реализованы и доказали свою эффективность проекты в части бухгалтерского учёта, расчета зарплаты и управления персоналом, системы электронного документооборота и хранилища бухгалтерской документации. Развиваются проекты “1С:Управление холдингом” и собственная разработка биллинговой системы “Энергобиллинг” на базе “1С:Предприятия”», — рассказал Александр Антонов.

«Такие соглашения дают нам возможность дальнейшего анализа особенностей работы российских энергетических компаний и закрепления лучших практик управления в инструментах и решениях на платформе “1С:Предприятие 8”. Это важное направление нашей работы, и мы продолжим его активно развивать», — подчеркнул директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

В ближайших планах компаний: развертывание системы паспортизации тепловых сетей по всем 16 регионам присутствия компании «Т Плюс», внедрение систем электронного учета неисправностей и нарядов на ремонты оборудования, разработка и внедрение системы паспортизации объектов генерации. Также планируется перевод ранее внедренных систем на современную технологическую платформу «1С:Предприятие 8.3». Уже сейчас в компании имеется более 1300 пользователей данных программных продуктов.

Ожидается, что генеральное соглашение даст возможность организовать взаимодействие и обмен опытом между специалистами группы «Т Плюс» и разработчиками фирмы «1С», а объединение специалистов группы в едином «Центре компетенций 1С» позволит оптимизировать процессы внедрения решений «1С» и минимизировать затраты.