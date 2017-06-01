«Ростелеком» расширил программу устранения цифрового неравенства на Камчатке

«Ростелеком» объявил об организации в поселках Южные Коряки и Березняки Елизовского района точек Wi-Fi в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН). Жителям поселков теперь доступен безлимитный интернет на скорости 10 Мбит/с.

В населенных пунктах проживает около 700 человек. Жители, находясь в зоне действия Wi-Fi и пройдя несложную процедуру регистрации и оплаты, могут подключиться к интернету через сети: RTOpen, RTFree, RTWi-Fi. Интернет доступен с любых устройств, которые поддерживают подключение по Wi-Fi (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т. д.).

Подключившись к RTFree, пользователи получают бесплатный доступ к определенному списку сайтов, в том числе к порталу Правительства Камчатского края и единому порталу госуслуг.

«Обеспечение интернетом небольших населенных пунктов имеет социальное значение для региона. Мы заблаговременно построили волоконно-оптическую линию связи до населенных пунктов Южные Коряки и Березняки. Это было сделано в рамках проекта «Строительство ВОЛС Петропавловск-Камчатский – Усть-Большерецк». Таким образом компания подготовила населенные пункты к участию в проекте. На Камчатке в программу «Устранения цифрового неравенства» вошли 20 населенных пунктов. Летом мы планируем обеспечить Wi-Fi в поселке Начики», – говорит директор Камчатского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Сун.

Подробная информация о регистрации и порядке использования услугами доступа в интернет размещена на сайте «Ростелекома» в специальном разделе «Wi-Fi сельской местности». Стоимость услуги составляет 1,5 рубля в сутки или 45 рублей в месяц.

Проект УЦН направлен на предоставление доступа в интернет населенным пунктам с численностью от 250 до 500 человек.