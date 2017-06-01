Росбанк и American Express подписали соглашение о приеме карт AmEx в торгово-сервисных предприятиях

Росбанк объявил о подписании нового лицензионного соглашения о сотрудничестве с международной платежной системой American Express (AmEx) в России. В соответствии с условиями соглашения Росбанк будет работать в партнерстве с «Компанией Объединенных Кредитных Карточек» (United Card Services), которая будет предоставлять обслуживание и техническую поддержку для приема в оплату карт платежной системы AmEx. Дата запуска запланирована на 3 квартал 2017 г., сообщили CNews в Росбанке.

«Это соглашение отвечает интересам держателей карт American Express, поскольку позволит им использовать свои карты в более широкой сети торгово-сервисных предприятий по всей России, и это также хорошая новость для торгово-сервисных предприятий, поскольку они дополнительно получают новых клиентов преимущественно с высоким уровнем расхода по картам», — подчеркнула Наталья Конкина, член правления, директор по операционной деятельности Росбанка.

«Мы приветствуем решение American Express о расширении круга своих партнеров в России. Это отличная возможность увеличить сеть приема American Express, и мы с гордостью добавляем American Express в портфель платежных систем, чьи карты обслуживаются нашей компанией», — заявила Елена Виноградова, генеральный директор United Card Services.

Колин O’Флаэрти, вице-президент и генеральный менеджер, банковские партнерства, Европа, Ближний Восток и Африка, American Express, со своей стороны добавил: «Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Росбанком и UCS для расширения сети нашего присутствия в России. Это принесет пользу держателям карт American Express в России, а также тем, кто посещает страну, так как их карты будут приниматься в еще большем количестве торгово-сервисных предприятий».