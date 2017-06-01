«Первая Грузовая Компания» намерена автоматизировать все основные бизнес-процессы на базе решений SAP

Компания SAP и «Первая Грузовая Компания» (ПГК) подписали соглашение, по которому перевозчик автоматизирует все основные бизнес-процессы с помощью решений SAP. Павел Гонтарев, глава SAP СНГ, и Олег Букин, генеральный директор ПГК, подписали меморандум в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом CNews сообщили в SAP.

«Мы планируем, что SAP станет нашим стратегическим партнером по ИТ. У нас — обширная программа инноваций, которая поддерживает стратегию компании до 2021 года. Ее основные шаги отражены в соглашении», — заявил Олег Букин во время подписания.

Согласно меморандуму, на базе SAP будет создана централизованная система управления основной деятельностью ПГК, в первую очередь — эксплуатацией подвижного состава. Платформой для этого проекта станет S4HANA. На ее основе в компании будут анализировать данные о перевозках — траектории передвижения и основные параметры 300 тыс. вагонов. Информация будет обновляться в системе каждые четыре минуты.

Таким образом сотрудники ПГК получат оперативную аналитику о статусе доставки каждого груза в каждой единице подвижного состава, о себестоимости и сроках перевозок. Как ожидается, в перспективе это поможет компании освоить новые каналы продаж, например, интернет-сервисы для среднего и малого бизнеса, и перспективные бизнес-модели.

«Команда SAP-проекта работает над ответственной задачей — постепенно увеличивать процент полезного использования в производственном цикле вагона и другого подвижного состава. В среднем по отрасли он не превышает 30%. Если ПГК нарастит его даже на 1%, это приведет к росту оборота на 1,5 миллиарда рублей. Однако в перспективе большие данные укажут и на другие источники дополнительной выручки», — рассказал Олег Букин.

«Также в меморандуме мы закрепили планы по обмену опытом. При этом ПГК возьмет на себя роль “поставщика” идей и лучших практик для клиентов SAP по всему миру. И наоборот, из опыта таких компания, как Trenitalia или GATX Rail Europe, ПГК сможет быстро заимствовать технологии, которые пока остаются в статусе экспериментальных. Так компания получит дополнительные ресурсы для работы “на опережение” на своем высококонкурентном рынке», — считает Павел Гонтарев.