Maykor-BTE запустила чат-бот для общения с клиентами в режиме 24/7

Компания Maykor-BTE, специализирующаяся на сервисе банковского оборудования, инженерных систем и ИТ-инфраструктуры, объявила о запуске чат-бота, который на текущий момент может дать исчерпывающую информацию о состоянии инцидента заказчика. Внедрение подобной разработки обусловлено потребностью бизнеса в предоставлении клиентам обратной связи в круглосуточном режиме, рассказали CNews в Maykor-BTE.

Теперь у клиента нет необходимости заходить в систему Service Desk в поисках необходимой информации о заявке. Он может просто адресовать свой вопрос чат-боту и мгновенно получить ответ. Также планируется расширить функционал чат-бота до принятия определенных решений по исполнению инцидента, исходя из потребности клиента.

По словам представителей Maykor-BTE, внедрение клиентских чат-ботов позволяет более успешно работать с комплексными проектами по аутсорсингу ИТ- и банковского оборудования, для которых характерно множество точек контакта с клиентом на разных уровнях. При этом доступ к системе Service Desk у некоторых представителей заказчика отсутствует. Одним из таких проектов является комплексное обслуживание отделений «Альфа-Банка» по всей стране.

В настоящий момент чат-боты уже используются в Maykor-BTE для обеспечения внутренних бизнес-процессов компании.

«Мы постоянно совершенствуем свою ИТ-инфраструктуру, поскольку в текущих условиях это скорее вопрос выживаемости, чем дань моде. Внедрение последних технологий позволяет бизнесу снизить затраты, быть конкурентным по цене, а также соответствовать возрастающим ожиданиям клиентов», — рассказал Максим Никитин, управляющий партнер Maykor-BTE.

Запуск чат-бота — еще один шаг на пути к цифровой трансформации компании. В первом квартале 2017 г. Maykor-BTE также произвела ряд доработок системы Service Desk, которые позволили оптимизировать работу деятельность службы координации: теперь система самостоятельно определяет, какому инженеру назначить исполнение заявки, и выставляет контрольные сроки, о соблюдении которых инженер отчитывается в специальном мобильном приложении.