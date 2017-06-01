«Глобус-Телеком» разработал новый облачный сервис для распространения электронного контента

Спецоператор «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелеком») запустил в эксплуатацию новый сервис облачной платформы для распространения электронного контента. Об этом CNews сообщили в «Глобус-Телекоме».

Сервис позволяет создавать и распространять интерактивные журналы для пользователей мобильных устройств. Первой «ласточкой», выпущенной в виде мобильного приложения, стал медицинский журнал «Диабет. Образ жизни». Это — информационно-образовательный ресурс, сформированный на основе одноименного печатного издания. Печатный журнал был создан в 1991 г. по инициативе кафедры эндокринологии Центрального ордена Ленина института усовершенствования врачей. В настоящее время учредителем издания является Международная общественная организация «Международная программа Диабет».

Миссия электронного приложения — просвещение и обучение массовой аудитории, повышение образовательного уровня врачей, пациентов с диагнозом сахарный диабет и их родственников, врачей-специалистов, а также людей, входящих в группу риска, и обычных читателей, интересующихся данной темой.

«Мы выбрали это издание потому, что проблема сахарного диабета актуальна для нашей страны, — подчеркнул генеральный директор «Глобус-Телекомв» Сергей Семенов. — По официальной информации, опубликованной на портале Минздрава России, число больных сахарным диабетом в Российской Федерации за 2015 год превысило 4 миллиона человек. Многие люди находятся в состоянии преддиабета и не подозревают об этом. Мобильное приложение “Диабет. Образ жизни” поможет людям научиться управлять своим здоровьем».

Новый ресурс предлагает в интересной и доступной форме полезную информацию: об активном образе жизни, правильных физических нагрузках, здоровом питании, самых современных технологиях, применяемых в диагностике и лечении сахарного диабета. С помощью актуальной информации пациенты смогут управлять своим заболеванием, вести полноценный образ жизни, а люди здоровые получат ценные знания, которые позволят избежать этой болезни.

Первые выпуски электронных журналов за 2017 г. посвящены вопросам питания и здоровья, фитотерапии, взаимосвязи сахарного диабета с другими заболеваниями, а также содержит рекомендации по самоконтролю для пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ответы на вопросы читателей.

Для доступа к информационному ресурсу достаточно иметь мобильные устройства с поддержкой операционных систем: Apple iOS 7.0 и выше (скачать приложение в App Store), Android 4.0.3 и выше (скачать в Google Play).