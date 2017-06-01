Eset поможет восстановить файлы, зашифрованные AES-NI и XData

Специалисты Eset разработали утилиту для восстановления файлов, зашифрованных различными модификациями программы-вымогателя AES-NI, включая XData. Жертвы, сохранившие пострадавшие от шифратора файлы, могут загрузить утилиту с сайта Eset. Программа позволит восстановить данные, зашифрованные с расширениями .aes256, .aes_ni, .aes_ni_0day, а также .~xdata~, сообщили CNews в Eset.

Eset следит за распространением AES-NI с момента появления первой версии вредоносной программы (Win32/Filecoder.AESNI.A) — 8 декабря 2016 г. 21 мая на форуме BleepingComputer, где оказывают помощь жертвам шифраторов, были опубликованы мастер-ключи для версии А. Вскоре в Twitter появились ключи для версии В (Win32/Filecoder.AESNI.B). Их опубликовал пользователь, предположительно являющийся создателем малвари. Несколькими днями позднее на BleepingComputer появились ключи для версии С (Win32/Filecoder.AESNI.C, также известной как XData).

По информации BleepingComputer, разработчики AES-NI закрыли «проект», поскольку исходные коды вредоносной программы были украдены неизвестными и предположительно использовались в создании шифратора XData. Специалисты Eset отметили сходство XData и ранних версий AES-NI.

В ранних версиях AES-NI было предусмотрено ограничение, предотвращающее распространение в России и СНГ. Этой тактики, как правило, придерживаются российские вирусописатели, чтобы избежать уголовного преследования в своей стране. Авторы XData, по всей видимости, избавились от ограничений для атаки на конкретный регион — с 17 по 22 мая 96% попыток заражения зафиксировано среди украинских пользователей, отметили в Eset.