Dell представила новые моноблоки и настольный ПК Inspiron с поддержкой VR

Dell представила на выставке Computex 2017 два новых моноблока — Inspiron 27 серии 7000, Inspiron 24 серии 5000, а также новый компьютер Inspiron Gaming Desktop, первую игровую настольную систему в линейке продуктов Dell Inspiron Gaming. Новинки оснащены дисплеем InfinityEdge со сверхтонкой рамкой и предлагаются в конфигурациях «Ready for VR», готовых к использованию с технологиями виртуальной реальности (включая шлем HTC Vive и очки Oculus Rift).

Впервые в линейке продуктов Inspiron использована технология «безрамочного» дисплея Dell InfinityEdge. Моноблоки Inspiron 27 серии 7000 и Inspiron 24 серии 5000 обеспечивают высокое качество просмотра мультимедиа и потокового видео в стильном компактном корпусе.

Инженеры Dell также впервые внедрили технологии Dell в области виртуальной реальности (VR) в линейку продуктов Inspiron, сделав, таким образом, эти технологии доступными практически всем.

«Компания Dell уже 17 кварталов подряд фиксирует рост продаж персональных компьютеров, постоянно обновляя дизайн своих ПК и расширяя их возможности, — сказал Рэй Вах (Ray Wah), старший вице-президент и генеральный директор подразделения Dell Consumer and Small Business Product Group. — С увеличением числа людей, которые смотрят потоковое видео, увлекаются играми на ПК и потребляют VR-контент, Dell по-прежнему стремится предоставлять лучшие визуальные и аудио- эффекты, и новые моноблоки и игровой ПК Inspiron делают данные инновации широкодоступными».

Новый ПК Inspiron Gaming оснащен многоядерным процессором AMD Ryzen с функцией SenseMI, которая динамически оптимизирует энергопотребление, тактовые частоты и выполняет маршрутизацию заданий, чтобы обеспечить скорость отклика и производительность, будь то игры, виртуальная реальность или потоковое видео. Этот компьютер спроектирован с расчетом на дальнейший апгрейд и предусматривает на выбор дополнительные варианты охлаждения с возможностью питания мощностью до 850 Вт для поддержки двойной дискретной графики, графических карт Ready for VR и до 32 ГБ памяти DDR4.

Модель также предусматривает опции усовершенствованного охлаждения и аудиосистему Waves MaxxAudio Pro с Performance 7.1 Channel HD. Кроме того, ПК Inspiron Gaming оснащен удобным портом SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 Type-C и до шести портов SuperSpeed USB 3.1 Gen 1; система предлагается с широким выбором жестких дисков большой емкости с быстрыми SSD-дисками и опции с двумя приводами (Dual Drive), плюс — до пяти отсеков для будущего обновления хранилища.

В России ПК Dell Inspiron Gaming ожидается в сентябре 2017 г.

Inspiron 27 серии 7000 разработан «с нуля» как VR-машина и развлекательная система для дома. Практически безрамочный дисплей InfinityEdge диагональю 27 дюймов разрешением до 4К UHD, звук высокого качества – все это обеспечивает высокие визуальные и звуковые возможности. Моноблок оснащен многоядерными процессорами AMD Ryzen и графикой AMD Polaris RX500, что дает необходимую производительность для поддержки технологий виртуальной реальности, мультимедиа и других задач. Модель оснащена готовыми к будущим приложениям технологиями, такими как Windows Hello One Look, Far-Field Speech Recognition с Cortana, USB Type-C 3.1 и опции Dual Drive с SSD-накопителем.

В Россию моноблок Inspiron 27 серии 7000 поставляться не будет.

Dell разработала моноблок Inspiron 24 серии 5000 для воспроизведения потокового видео и запуска мультимедийных приложений. Моноблок поставляется с технологией SmartByte, разработанной исключительно для Dell и помогающей избежать буферизации при потоковой доставке контента. Программное обеспечение обнаруживает критические потоки в сети и приоритезирует видео относительно менее срочного сетевого трафика, поэтому видео и фильмы воспроизводятся непрерывно.

Благодаря 24-дюймовому сенсорному дисплею InfinityEdge IPS FHD, процессорам AMD 7 поколения и графике AMD Polaris RX500, этот моноблок обеспечивает высокую производительность и высокое качество графики. Компьютер обеспечивает доступ при помощи функции Windows Hello One Look, распознавание речи при помощи технологии Far-Field Speech Recognition with Cortana, оснащен портом USB Type-C 3.1 и дисками Dual Drive с SSD.

В России ПК Inspiron 24 серии 5000 ожидается в июне текущего года по ориентировочной розничной цене от 62990 руб. и выше в зависимости от конфигурации.