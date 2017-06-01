Asus представила материнские платы на базе логики Intel X299

Asus представила несколько моделей материнских плат под марками Prime, TUF и ROG, поддерживающих недавно представленную серию процессоров Intel Core X форм-фактора LGA2066 и соответствующий чипсет X299.

Три модели под брендом ROG оптимизированы под разные цели: Rampage VI Extreme предназначена для компьютеров с жидкостным охлаждением и высокоскоростными сетевыми интерфейсами, Rampage VI Apex — для достижения максимальной скорости в играх и рекордов разгона, а модель Strix X299-E — это гибкие средства настройки и персонализации параметров, позволяющие выжать максимум из компьютерной системы. ROG — это не просто набор функций. Разработчики этих устройств наделяют их такими возможностями, которые будут полезны для опытных энтузиастов, но при этом доступны и понятны для новичков.

Материнские платы серий Prime и TUF предназначены для разной целевой аудитории. Так, модель Prime X299-Deluxe будет идеальным выбором для сборки полнофункциональных «топовых» компьютеров, а Prime X299-A подойдет тем, кому нужна лишь базовая функциональность. TUF X299 Mark 1 и TUF X299 Mark 2 представляют собой более продвинутые модели (с защитной «броней» и мощной системой охлаждения) и базовый вариант, соответственно.

Все три новые модели в линейке ROG наделены функциями, нацеленными на энтузиастов. Сюда входят получившие широкое признание разгонные возможности, а также поддержка не только воздушного, но и жидкостного охлаждения. На платах присутствуют специальные разъемы для подключения водяной помпы, а интеллектуальная система управления вентиляторами позволит найти идеальный баланс между уровнем шума и эффективностью. При регулировке скорости вентиляторов отслеживается температура множества компонентов, в том числе и определенных моделей видеокарт.

Настройка параметров компьютера, в том числе для его разгона, может осуществляться вручную или автоматически с помощью функции пятисторонней оптимизации. О том, что новые материнские платы прекрасно подходят для оверклокеров свидетельствует тот факт, что с помощью модели Rampage VI Apex уже поставили 8 мировых и 20 глобальных рекордов, при этом процессор Core X сумел заработать на частоте 7,560 ГГц.

Помимо встроенных цветных светодиодов, новые материнские платы обладают разъемами для подключения светодиодных лент, что позволяет осветить весь компьютерный корпус. При этом работу системы подсветки Aura Sync можно синхронизировать с аналогичной подсветкой других устройств, среди которых можно найти видеокарты, мониторы и прочие продукты не только от компании Asus, но и от ее партнеров.

Технология VROC, поддерживаемая новой платформой Intel, позволяет создавать высокоскоростные RAID-массивы на базе твердотельных накопителей с прямым подключением к процессору. Для ее использования предлагается опциональная плата Asus, на которую можно установить несколько накопителей с интерфейсом M.2. Также поддерживается память нового типа Intel Optane. Среди интерфейсов следует отметить встроенный модуль Wi-Fi, сетевой контроллер Gigabit Ethernet от Intel и USB 3.1 Gen2 (в виде портов Type-C и внутренних колодок с пропускной способностью до 10 Гбит/с).

Предназначенная для «продвинутых» пользователей серия Prime воплощает в себе весь многолетний опыт специалистов Asus по созданию высококачественных материнских плат. В нее входят модели, оснащенные самыми современными интерфейсами и удобными средствами настройки.

Все продукты Asus на базе чипсета X299 обладают богатыми возможностями по разгону комплектующих и настройке системы охлаждения, которые можно найти в системе UEFI BIOS и прилагаемом к ним программном обеспечении. Специально для неопытных пользователей предлагается функция пятисторонней оптимизации, позволяющая одним щелчком мыши осуществить разгон компьютера или отрегулировать охлаждение в зависимости от характеристик используемых компонентов.

Линии PCIe, незадействованные для подключения видеокарт, могут быть переданы подсистеме хранения данных, которая поддерживает технологию VROC: множество твердотельных накопителей с интерфейсом M.2 объединяются в RAID-массив и подключаются напрямую к процессору, обеспечивая беспрецедентно высокую скорость передачи данных. Также поддерживается память нового типа Intel Optane, предназначенная для использования в качестве высокоскоростного и энергонезависимого кэша для других накопителей.

Новые модели серии Prime оснащаются высококачественной встроенной аудиосистемой, в которую входят кодек Realtek S1220A и усилитель, обеспечивающие кристально чистый звук, вполне сопоставимый со звучанием некоторых отдельных звуковых плат.

Особенности серии TUF подчеркиваются особым оформлением, в котором элементы промышленного дизайна сочетаются с космическими мотивами, а цветная подсветка сведена к минимуму.