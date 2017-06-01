Acer начала российские продажи ноутбука Predator 17 X с производительностью настольного ПК. Цена

Acer начала российские обновленного мощного игрового ноутбука Predator 17 X с производительностью уровня настольного ПК. Ноутбук оснащен процессором 7 поколения Intel Core i7-7820HK, видеокартой Nvidia GeForce GTX 1080 и специально разработанной системой охлаждения с тремя вентиляторами. Благодаря возможностям разгона геймеры смогут получить лучшие в классе показатели: до 4,3 ГГц для процессора, до 1732 МГц для графического процессора и до 5,4 ГГц для VRAM.

Для получения максимума от игры 17,3-дюймовый FHD IPS (1920 x 1080) или UHD IPS (4K 3840 x 2160) дисплей ноутбука поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, что гарантирует плавную передачу изображения от видеокарты.

Возможности дополнены памятью типа DDR4 с частотой 2133 МГц. В ноутбуке установлены твердотельные накопители NVMe PCIe или вплоть до трех SSD с интерфейсом SATA, которые могут быть объединены в массив RAID 0 для передачи данных. Killer DoubleShot Pro позволяет совместно использовать подключения Ethernet и Wi-Fi, поэтому геймеры смогут задействовать Ethernet для игр, а Wi-Fi для общения или стриминга. Порт Thunderbolt 3, самый быстрый и самый универсальный разъем, создает дополнительные возможности для подключения док-станций, дисплеев, устройств хранения данных и поддерживает подключение до двух 4K мониторов 60 fps. Он в 8 раз быстрее USB 3.0 и в 4 раза быстрее USB 3.1, передавая данные на скорости до 40 Гб/с.

Predator 17 X оснащен новой системой охлаждения с тремя вентиляторами, которая максимально рассеивает тепло и позволяет разгонять компоненты до экстремальных значений. Для изготовления вентилятора Aeroblade, расположенного рядом с видеокартой, использованы самые тонкие в мире металлические лопасти (0,1 мм), при разработке которых были взяты за основу аэродинамические свойства крыла самолета. Благодаря этому повышается скорость вращения, уменьшается сопротивление и шум. Слаженная работа трех вентиляторов оптимизирует воздушный поток, в то же время эффективная фронтальная система забора воздуха гарантирует бесперебойную подачу прохладного воздуха внутрь ноутбука. Использование «испарительных камер» (Vapor chamber), которые чаще всего используются в серверных решениях, обеспечивает высокую производительность и эффективное охлаждение, а также помогает отводить тепло и дает возможность сильнее разгонять компоненты. В Predator 17 X используются также технологии DustDefender и CoolBoost, благодаря чему вентиляторы автоматически включаются в обратную сторону, что способствует удалению накопленной пыли и лучшему отведению тепла, а в нужный момент система автоматически увеличивает скорость вращения вентиляторов для более эффективного охлаждения.

ПО PredatorSense от Acer предлагает возможности расширенной настройки игровых функций, в частности режимов разгона, профилей клавиатурных макрокоманд и программируемых клавиш для любимых игр, а также регулируемых конфигураций подсветки. Кроме того, подсветка клавиатуры, установленной в Predator 17 X, является полностью кастомизируемой, поэтому игроки смогут изменять и персонализировать цвета световых зон для определенных игр или профилей.

Ноутбуки Predator 17 X уже появились в продаже по цене от 199.990 руб.