«1С» поможет КАМАЗу с внедрением комплекса решений «1С:Корпорация»

Заместитель генерального директора КАМАЗ финансовый директор Андрей Максимов и директор «1С» Борис Нуралиев в рамках «Петербургского международного экономического форума – 2017» подписали меморандум о расширении сотрудничества. Основной целью договоренности является перевод информационной системы КАМАЗа на новое поколение интегрируемых типовых решений «1С:Корпорация».

На протяжении многих лет группа организаций КАМАЗ используют ряд решений фирмы «1С» для автоматизации задач управления и ведения учета. В общей сложности на платформе «1С:Предприятие 8» автоматизировано более 8000 рабочих мест. С 2014 г. «1С» является партнером команды «КАМАЗ-мастер».

Стратегия развития компании КАМАЗ предполагает постоянное совершенствование в области ИТ, в том числе использование новейших версий программного обеспечения от признанных лидеров-разработчиков. В рамках достигнутых договоренностей планируется поэтапный перевод информационной системы КАМАЗ с «1С:Управление производственным предприятием» на новое поколение типовых решений «1С:Корпорация».

Планируется, что основные работы по переходу на новое поколение программных продуктов фирмы 1С будут выполняться силами инсорсинговой ИТ-компании КАМАЗ – «Центр обслуживания бизнеса», при этом ведущие специалисты «1С» будут оказывать методическую и организационную поддержку по использованию функционала решений «1С:Корпорация».

Совместный опыт реализации масштабного проекта будет способствовать развитию новых решений «1С» и методик их внедрения, позволит минимизировать методические и архитектурные риски перехода.