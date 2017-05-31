Orange Business Services объединит 110 подразделений Heraeus Group глобальной гибридной сетью

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о заключении 4-летнего контракта с компаний Heraeus, штаб-квартира которой расположена в г. Ханау (Германия), с целью модернизации глобальной корпоративной сети и централизации всех сетевых услуг в зоне ответственности единого сервис провайдера. Это упростит управление инфраструктурой и позволит повысить прозрачность затрат, контрактов, уровня сервиса, а также порядка обслуживания и выставления счетов, сообщили CNews в Orange.

Целью сотрудничества является создание гибридной, полностью резервированной, стабильной сети c применением средств виртуализации, объединяющей 110 подразделений Heraeus по всему миру. Такая сеть даст возможность заказчику быстро и безопасно подключаться к облачным и коммуникационным сервисам для решения текущих бизнес-задач и обеспечит готовность к будущему росту. В рамках проекта Orange унифицирует все сервисы, предоставляемые почти 100 различными поставщиками, для построения однородной сети с единым центром управления и мониторинга, включая инспекцию трафика.

Решения, предоставляемые Orange Business Services как для клиентских дата-центров, так и региональных офисов, включают в себя построение гибридной резервированной сети (MPLS/Internet) с оптимизированной маршрутизацией данных на основе политик безопасности, встроенную связь с облачными сервисами, такими как Microsoft Office 365, а также поиск оптимального пути выхода в интернет в зависимости от топологии сети. Повышенная пропускная способность такой сети способствует повышению производительности корпоративных приложений, используемых компанией Heraeus. Безопасный и быстрый локальный доступ в интернет, входящий в пакет услуг, также способствует повышению производительности и оптимизации бизнес-процессов заказчика, отметили в компании.

«Мы ведем бизнес по всему миру, поэтому для нас ключевым фактором является глобальное сотрудничество. Решения, предоставляемые Orange Business Services, полностью отвечают нашим потребностям в качественной и бесперебойной связи с нашими дочерними структурами и ассоциированными компаниями. Мы специально искали такого партнера, который обладал бы экспертизой и опытом в построении глобальных сетей, и мы нашли его в лице компании Orange Business Services, которая сможет поддержать наш рост в будущем», — заявил Мартин Акерманн (Martin Ackermann), директор по информационным технологиям в Heraeus Holding GmbH.

«Глобальная компания, такая как Heraeus, нуждается в гибкой сетевой базе, основе для решения задач, которые в будущем встанут перед многонациональным предприятием. Гибридные сети, предоставляемые компанией Orange, обеспечивают безопасность, высокоскоростной доступ в интернет, оптимизированное подключение к облачным ресурсам, ориентированное на бизнес-приложения, способные удовлетворить потребности наших заказчиков как сегодня, так и в будущем. Мы рады, что Heraeus выбрал нас в качестве партнера и доверяет нашему глобальному опыту и экспертизе», — сказал Гельмут Рейзингер (Helmut Reisinger), исполнительный вице-президент по развитию международного бизнеса Orange Business Services.