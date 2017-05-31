«Магнитогорский металлургический комбинат» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве

«Магнитогорский металлургический комбинат» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает расширение взаимодействия компаний в области автоматизации деятельности группы ММК, объединяющей более 60 различных организаций. Оно будет способствовать дальнейшей оптимизации информационных систем «Магнитогорского металлургического комбината» на платформе «1С:Предприятие» в соответствии со стратегией развития информационных технологий группы, сообщили CNews в «1С».

Как отмечается, решения системы «1С:Предприятие» не первый год используются на ММК. Центр компетенций «1С» в составе «ММК-Информсервис» (ИТ-интегратор группы ММК) уже внедрил решения «1С:Управление производственным предприятием 8», «1С:Бухгалтерия Корп», «1С:Управление торговлей 11» и др., которые в целом охватили более 2 тыс. рабочих мест. «ММК-Информсервис» развернул на своей площадке специализированный дата-центр и создал программно-аппаратный комплекс, позволивший организовать централизованный доступ к информационным системам.

Для дальнейшего повышения качества управления предприятиями группы руководством ММК было принято решение о переходе на «1С:Корпорацию» — комплекс программных продуктов «1С» нового поколения, включая флагманское решение «1С:ERP Управление предприятием 2». В ряде предприятий ММК («Механоремонтный комплекс», «Ремпуть») этот переход уже стартовал, а на «ММК-Уголь» он близится к завершению, рассказали в компании. Всего с использованием «1С:ERP» и других решений нового поколения планируется автоматизировать более 3 тыс. рабочих мест.

«Заключение генерального соглашения стало логичным этапом в развитии отношений между российским разработчиком программного обеспечения и одним из крупнейших металлургических предприятий», — заявил директор «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов.

Генеральное соглашение предусматривает дополнительную поддержку ММК со стороны вендора в переходный период. Планируется обмен опытом и проектными решениями по внедрению программных продуктов «1С» в металлургии и горном деле, совместные действия, направленные на оптимизацию и продвижение программ «1С» и методик их внедрения.