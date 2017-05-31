IDC опубликовала исследование по российскому рынку ПО ИСУП

IDC опубликовала исследование, посвященное российскому рынку программного обеспечения информационных систем управления предприятием (ПО ИСУП) – Russia Enterprise Application Software Market 2017–2021 Forecast and 2016 Vendor Shares. В отчете представлена информация о долях поставщиков как на всем рынке, так и на его сегментах – рынках приложений для управления ресурсами предприятия, цепочками поставок, операциями на производстве, взаимоотношениями с клиентами, а также приложений для бизнес-аналитики. Кроме того, документ содержит обзор потребителей ПО ИСУП по отраслям и размерам бизнеса, а также прогноз развития рынка до 2021 года.

По данным IDC, в 2016 году объём рынка сократился на 1,1% до $632,72 млн. При этом в рублевом выражении объём рынка вырос на 8,8%. В пятерке лидеров поставщиков ПО ИСУП изменений не произошло, а российским поставщикам удалось немного улучшить свои позиции. В 2016 году по-прежнему две трети рынка приходились на приложения для управления ресурсами предприятия и бизнес-аналитики.

Крупнейшими потребителями ПО ИСУП остаются предприятия непрерывного производства и розничной торговли. Их совокупная доля на рынке составила около 44%. В 2016 году в пятёрку крупнейших также вошли дискретное производство; сельское хозяйство, строительство и добывающая отрасль; энергетика.

Улучшение общей экономической ситуации хорошо сказалось как на всём рынке ИТ, так и на этом рынке.

«Среднегодовой темп роста рынка ПО ИСУП до 2021 года будет положительным, – отмечает старший аналитик IDC Денис Масленников. – Мы ожидаем, что уже в 2019 году этот рынок начнет постепенное восстановление».