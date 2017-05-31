Huawei представила планшеты MediaPad T3 с диагоналями экранов 7, 8 и 10 дюймов

Huawei Consumer Business Group представила линейку планшетов MediaPad T3, в которую вошли три модели с диагоналями экранов 7, 8 и 9,6 дюймов. Новые модели ориентированы на различные аудитории, но объединяют их оптимальное соотношение функциональности и цены, высокое качество сборки, прочность и стильный дизайн тонких металлических корпусов из анодированного алюминия.

Флагманы новой серии — планшеты MediaPad T3 с IPS экранами с диагональю 9,6 и 8 дюймов и разрешением 1280×800 точек. Построенные на базе 4-х ядерных процессоров А53 с тактовой частотой 1,4 ГГц и снабженные двумя гигабайтами оперативной памяти, эти планшеты ориентированы на практичных профессионалов, любителей аудио и видео, ценителей стильных и качественных вещей, разбирающихся в технологиях и ставящих во главу угла удобство использования гаджетов.

Планшеты имеют батарею емкостью 4800 мАч, способную обеспечить 6-8 часов просмотра видео, и новейшую версию Android 7.0 с обновленным интерфейсом EMUI 5.1 Интерфейс позволяет выполнять 92% операций, делая не более 3 кликов. Благодаря режиму разделения экрана пользователи могут работать над несколькими задачами одновременно. Функции шифрования карты памяти, парольная защита сим-карты и предустановленный пакет Microsoft Office придутся по душе бизнес-пользователям, а родители оценят безопасный «детский» режим, который даст возможность настроить доступ только к конкретным приложениям и файлам специально для детей.

Интерактивные возможности устройств дополняют 5 МП основная камера с автофокусом и фронтальная камера с разрешением 2 МП для высококачественной видеосвязи и съемки автопортретов. Для соединения с интернетом новинка поддерживает стандарты связи LTE Cat4, DC-HSPA+ (42/5.76 Мбайт/с) и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4/5 ГГц.

Тонкий 7,95 мм корпус и экран высокого разрешения подходят для выполнения типичных рабочих задач, так и для просмотра качественного мультимедийного контента. Специальный режим, приглушающий голубую часть спектра, снижает утомление глаз при чтении, а в условиях низкого освещения можно уменьшить яркость экрана до 5 нит без ущерба для цветопередачи и детализации изображения.

Планшеты MediaPad T3 с диагоналями 9,6 и 8 дюймов предлагаются в золотом и сером цветах корпуса по ценам 12990 и 11990 руб., соответственно. В продаже новинки появятся 1 июня 2017 г. в салонах М.Видео, DNS и др.

Для пользователей, предпочитающих более доступные гаджеты, Huawei приготовил интересную новинку. Младшая модель серии MediaPad T3 7 оснащена 7-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1024×600 точек и 4-х ядерным процессором А7 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Планшет, имеющий 1 Гбайт оперативной памяти и накопитель емкостью 8 Гбайт, ориентирован на пользователей, которым необходимо простое, но надежное устройство для интернет-серфинга, социальных сетей и мессенджеров. Поддержка карт памяти microSD емкостью до 128 Гбайт позволяет при необходимости подключать дополнительное хранилище для приложений, музыки и видео.

Планшет работает под управлением ОС Android 6.0 с интерфейсом EMUI 4.1. Основная и фронтальная камеры с разрешением 2 МП позволяют с комфортом общаться по видеосвязи, а поддержка Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4G&5G гарантирует быструю связь в домашних и общественных беспроводных сетях для просмотра онлайнового видео. Литий-полимерная батарея емкостью 3000 мАч позволяет устройству быть независимым от источников питания целый день. Цельнометаллический корпус толщиной 8,6 мм, вес всего 250 г. Ответственные родители обязательно оценят защищенный паролем «детский» режим, позволяющий запускать только избранные приложения.

Планшет MediaPad T3 7 предлагается в сером цвете корпуса по цене 5190 руб. и будет доступен с 25 июня 2017 г. в салонах DNS.