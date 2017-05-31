Хостинг-провайдер vStoike сменил название на Veesp

Хостинг-провайдер vStoike, обслуживающий более 15 тыс. клиентов в России и за ее пределами, представил ребрендинг, направленный на иностранных клиентов. На смену старому названию пришел новый бренд Veesp, а также совершенно новая линейка виртуальных серверов Compute VPS на базе Intel Xeon E5 v4.

Виртуальные серверы, предоставляемые компанией, пользуются популярностью. Серверы работают на базе технологии виртуализации KVM. Для конечного потребителя это означает, что выделенные для VPS ресурсы CPU и памяти никогда не перераспределяются на других клиентов, вне зависимости от реальной нагрузки.

Среди других возможностей хостинга компании можно назвать HTML5 VNC консоль, позволяющую осуществлять управление сервером через браузер; HTTP RESTful API для создания собственных приложений, интегрированных с сервисом; поддержку IPv6; поддержку клиентских ISO образов; управление обратными DNS-записями и неограниченный трафик. Кроме того, доступна установка ОС и приложений в один клик из панели управления VPS.

Решение о ребрендинге было принято по двум причинам. Во-первых, на сегодняшний день один из крупнейших хостинг-провайдеров в России уже обслуживает множество западных клиентов. Открытие филиала в Европе было всего лишь вопросом времени. К числу иностранных клиентов компании принадлежат, например, Apica, The Media Trust, Fashion House Gro up, Gransy.

Вторая причина заключается в восприятии имени компании. Оригинальный бренд vStoike, который русские клиенты легко запоминают и произносят, у клиентов из Европы и США ни с чем не ассоциируется. В результате реорганизации, юридическим наименованием компании является SIA Veesp, а соответствующим брендом – Veesp.

Наряду с новым именем, Veesp запускает новую линейку высокопроизводительных виртуальных серверов Compute VPS, основанных на семействе процессоров Intel Xeon E5 v4. Новые серверы оснащаются быстрой памятью DDR4 и локальным SSD-хранилищем на базе отказоустойчивых SSD-дисков, организованных в массив RAID10. В совокупности эти меры позволили поднять производительность клиентских серверов на абсолютно новый уровень.

Цены на услуги аренды VPS-сервера начинаются от 260 рублей в месяц за план «Sandbox», предлагающий CPU с одним виртуальным ядром, 512 MB памяти и 10 GB дискового пространства на SSD.

Veesp предлагает ряд тарифных планов на услуги аренды VPS-сервера, завершающийся планом “Compute 32” с 8-ядерным виртуальным CPU, 32 GB памяти и 320 GB SSD за 13 тыс. руб. в месяц. Также есть возможность создать индивидуальный тарифный план.