GS Group экспортировала микроэлектронную продукцию в Китай

GS Group сообщила об успешной реализации проекта по экспорту собственных технологических решений в Китай. В 2016 году холдинг поставил партию микропроцессоров со встроенной системой условного доступа китайским производителям электроники Huanuoyi Technology Co. Ltd и Shenzhen GIEC Digital Co. Ltd (г. Шэньчжэнь). В 2017 году в России начались продажи спутниковых ТВ-приставок DTS 53 и DTS 54, произведенных в Китае на основе технологий GS Group. Технические характеристики устройств позволяют принимать сигнал крупнейшего российского оператора цифрового телевидения «Триколор ТВ».

В 2016 году холдинг GS Group поставил партию многокристальных микропроцессоров собственной разработки китайским компаниям Huanuoyi Technology Co. Ltd и Shenzhen GIEC Digital Co. Ltd. Микросхемы, разработанные по технологии «система-в-корпусе» (System-in-Package, SiP), предназначены для преобразования спутникового сигнала, его обработки и подготовки к выводу на ТВ-экран. «Система-в-корпусе» — способ корпусирования, отличающийся высокой сложностью и трудоемкостью реализации.

Это наиболее эффективная на сегодняшний день технология, позволяющая создавать миниатюрные высокопроизводительные электронные модули, использование которых практически исключает возможность несанкционированного доступа к контенту. Высокая эффективность решения делает продукты GS Group широко востребованными также в зарубежных вещательных проектах. GS Group — единственный российский разработчик и производитель потребительской электроники, массово выпускающий микропроцессоры по данной технологии для рынков гражданского применения.

«Комплекс решений, препятствующих несанкционированному доступу к контенту, — настоящее ноу-хау холдинга GS Group. Мы стали первой в России компанией, массово выпускающей микропроцессоры по технологии SiP со встроенной системой кодирования для потребительской электроники. Все цифровые ТВ-приставки под брендом General Satellite сконструированы на базе уникального набора программно-аппаратных средств. Опыт, компетенции и наличие собственных производственных мощностей позволяют нам также выпускать инновационную микроэлектронную продукцию на контрактной основе. Мы успешно завершили проект по экспорту собственных технологических разработок в Китай по заказу крупных производителей электроники и продолжаем развивать наши компетенции для реализации новых масштабных проектов», — отметил директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков.