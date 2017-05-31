«Элар» оцифровала негативы фронтовых фотокорреспондентов в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя

Корпорация «Элар» реализовала проект оцифровки фондов и коллекций в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом CNews сообщили в «Элар».

По словам представителей музея, в цифровой формат были переведены аудиокассеты, видеокассеты, магнитные катушки и негативы. Цель проекта — создать страховой электронный фонд для его последующей загрузки в автоматизированную систему учреждения «Музей-З». Кроме того, оцифрованный материал будет передан в федеральную государственную информационную систему «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации».

«В настоящее время передача данных и изображений музейных предметов для включения в Госкаталог Музейного фонда РФ является очень актуальной задачей, — рассказала Людмила Морозкина, руководитель департамента по работе с музеями корпорацией «Элар». — Согласно федеральному законодательству, к 31 декабря 2025 года Государственный каталог Музейного фонда РФ должен быть наполнен 100% сведений».

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя содержит 131 429 единиц хранения, из них 96 405 предметов основного фонда. Ценнейшей и уникальной является коллекция негативов фронтовых фотокорреспондентов Н.А. Аснина, В.В. Микоши, Д.Г. Рымарева, К.М. Ряшенцева, Е.А. Халдея, Б.Г. Шейнина и других. Значительная часть этой коллекции оцифрована, и цифровые копии негативов можно увидеть как на сайте музея, так и на сайте Госкаталога Музейного фонда РФ, отметили в компании.

«Оцифровка негативов на пленке и стекле входит в число востребованных услуг корпорации “Элар” уже более 20 лет. Мы владеем широким парком сканирующего оборудования, штатом квалифицированных специалистов и имеем богатый опыт оцифровки больших массивов фотопленки», — добавила Людмила Морозкина. То же касается и оцифровки видео- и аудиодокументов: «Элар» занимается переводом в цифровой формат аудиовизуальных документов для создания страховых фондов и фондов пользования, указала она.