«Числовая механика» представила новый дизайн системы ЧПУ «Ресурс»

«Числовая механика» в рамках выставки «Металлообработка 2017» представила новый дизайн системы ЧПУ (СЧПУ). Платформа предназначена для широкого спектра решений промышленной автоматизации. Серийные поставки продукта запланированы на конец 2017 года.

Представленное компанией «Числовая механика» решение является результатом дальнейшего развития линейки СЧПУ «Ресурс», предназначенной для управления станками и другими промышленными объектами. Эволюция решения открывает возможности для упрощения работы с интерфейсом благодаря улучшенному отображению и расширенной диагонали дисплея. Полная qwerty- клавиатура предназначена для использования в системах ЧПУ, станциях оператора АСУТП и т.д.

Нижний уровень системы CЧПУ «Ресурс», работающий на процессоре Baikal-Т1, отвечает за поддержку процессов в реальном времени. Верхний уровень CЧПУ отвечает за человеко-машинный интерфейс, ввод и вывод информации, подключение к сетям через информационную систему предприятия и т.д. Верхний уровень позволяет развернуть любое программное обеспечение, в том числе CAD/CAM системы, модули АСУТП. Предусмотрена возможность использования различных приложений, функции 3D-ускорения, включая симуляцию обработки, и т.д.

Верхний уровень представляет собой два блока, включающие компьютер с 12 дюймовым дисплеем, тачскрином и станочной клавиатурой. В настоящее время верхний уровень оборудован материнской платой mini ITX Intel Core I5, однако в планах компании установка процессора «Байкал-М».

В начале осени 2017 года запланирован этап опытно-промышленной эксплуатации нового решения компании «Числовая механика». Заинтересованность со стороны отечественных предприятий очень большая. На выставке «Металобработка 2017» CЧПУ «Ресурс» был представлен в составе оборудования компании «Стан». Также достигнуты договоренности с «Уфимским моторостроительным производственным объединением», где реализуется совместный проект по установке системы ЧПУ для 5-осевой обработки лопаток турбин. Ведутся переговоры с компанией «Аврора» и «Липецким станкостроительным заводом».