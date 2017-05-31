«Акадо Телеком» организовал облачное видеонаблюдение для «Почты России»

Оператор связи «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») реализовал проект по организации системы облачного видеонаблюдения на объектах «Почты России». Видеокамеры установлены в 473 отделениях почтовой связи открытого типа в Москве и 38 почтовых отделениях в Московской области, сообщили CNews в «Акадо Телеком».

Современные IP-видеокамеры имеют высокое разрешение, что обеспечивает качественное изображение в формате высокой четкости. Использование облачных технологий центра обработки данных (ЦОД) «Акадо Телеком» дает возможность круглосуточного доступа к видео через веб-интерфейс в режиме реального времени. Информация хранится в виртуальном ЦОД до 7 дней. При этом гарантируется конфиденциальность информации, так как передача данных осуществляется по защищенному протоколу, подчеркнули в операторе. Техническая поддержка системы видеонаблюдения осуществляется в режиме 24/7.

В планах «Акадо Телеком» и «Почты России» — реализовать проект по организации видеоаналитики на основе видеонаблюдения для подсчета клиентов и контроля работы сотрудников почтовых отделений. Полученные данные могут быть использованы для оптимизации сервиса и мониторинга активности персонала «Почты России».

«“Акадо Телеком” имеет многолетний опыт в организации услуг видеонаблюдения для коммерческих клиентов и предприятий государственного сектора. Использование облачных технологий на базе ЦОД “Акадо Телеком” дает возможность дополнить эту услугу новыми сервисами. У нашей компании есть все необходимые компетенции для создания надежной системы видеонаблюдения на разветвленной сети почтового оператора России», — заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Акадо Телеком» Максим Чернов.

«Камеры видеонаблюдения были установлены как один из элементов программы “Почта без очередей”. На базе Московского филиала создан ситуационный центр, сотрудники которого в режиме реального времени следят за работой почтовых отделений. Если они фиксируют очередь, то передают сигнал о необходимости более оперативного обслуживания клиентов начальнику отделения», — рассказал заместитель генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке, региональный управляющий Московского филиала Сергей Малышев.