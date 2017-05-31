«АйТи Штурман» пополнила свое портфолио СХД на базе ПО Raidix

Компания «Рэйдикс», вендор систем хранения данных компания, подписала договор о сотрудничестве с пензенским системным интегратором «АйТи Штурман». Развивая партнерскую сеть в Приволжье, «Рэйдикс» поставляет региональным компаниям, филиалам федеральных структур и государственным учреждениям доступные по цене системы хранения данных для поддержки внутренней ИТ-инфраструктуры, обработки транзакционных операций, видеоаналитики, виртуализации, резервного копирования и других задач. Об этом говорится в заявлении «Рэйдикс», поступившем в редакцию CNews.

«АйТи Штурман» является поставщиком серверного и сетевого оборудования, а также программного обеспечения для комплексных ИТ-проектов. Включая в свое портфолио СХД на базе стандартных компонентов под управлением ПО Raidix, системный интегратор предлагает заказчикам российское решение, внесенное в реестр Минкомсвязи, локальную техническую поддержку и снижение расходов на обслуживание системы.

Среди особенностей СХД на базе Raidix в Рэйдикс» назвали: высокую скорость обработки множества потоков данных за счет оптимальной параллелизации вычислений при расчете алгоритмов; оптимизацию случайного доступа за счет дедупликации данных и тонкого распределения ресурсов (thin provisioning); балансировку производительности в соответствии с задачами заказчика за счет технологии QoSmic, позволяющей задать приоритет по активным клиентским приложениям; поддержку интерфейсов SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP); круглосуточную техническую поддержку и регулярную модернизацию СХД.

За счет гибкой архитектуры, совместимости с аппаратным обеспечением от различных производителей и ресурсоемкими корпоративными и профессиональными приложениями Raidix позволяет конечному заказчику создать оптимальную по цене и производительности конфигурацию без применения брендового оборудования, утверждают в компании. Кроме того, Raidix предоставляет возможность масштабировать систему «на лету» путем добавления новых узлов без простоев и снижения производительности системы.