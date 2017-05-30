Western Digital представила клиентские SSD на 64-слойной технологии 3D NAND

Western Digital Corporation представила твердотельные накопители для клиентских систем, построенные на базе 64-слойной технологии 3D NAND. Это технологическое достижение позволяет компании выпускать новые инновационные твердотельные накопители, отличающиеся более низким энергопотреблением, увеличенной производительностью, повышенной надежностью и емкостью, и представляет собой новейшее достижение за почти тридцатилетнюю историю инноваций в индустрии флеш-памяти.

«Выпуск твердотельных накопителей на базе 64-слойной технологии 3D NAND для рынка персональных компьютеров знаменует собой важный шаг на пути к этой новой технологии, а также свидетельствует о тех долгосрочных преимуществах, которые она предлагает нашим заказчикам, — сказал Майкл Кордано (Michael Cordano), президент и главный операционный директор Western Digital. — Благодаря двум нашим сильным брендам — SanDisk и WD, а также имеющейся у них лояльной базе пользователей и каналов дистрибуции, эти новые модели твердотельных накопителей будут хорошо восприняты растущим числом потребителей, которые хотели бы воспользоваться новейшими преимуществами современных технологий».

Твердотельные SATA накопители WD Blue 3D NAND ориентированы на DIY-энтузиастов, реселлеров и сборщиков компьютеров; они демонстрируют высокие показатели среднего времени наработки на отказ (MTTF) 1,75 млн часов и прошли сертификацию на функциональную целостность WD Functional Integrity Testing (F.I.T.) Lab. Потребителям доступен для бесплатной загрузки программный инструмент Acronis True Image WD Edition, предназначенный для клонирования дисков, а также панель WD SSD Dashboard, позволяющая постоянно контролировать производительность и свободное пространство и обновлять микропрограммное обеспечение накопителей.

Накопители SanDisk Ultra 3D SSD предназначены для любителей компьютерных игр и творческих энтузиастов, которые хотели бы повысить производительность своих ПК. Новинки идеально подходят для модернизации существующих систем. Для потребителей, ищущих удобное решение для модернизации своих ПК, твердотельные накопители SanDisk Ultra 3D SSD обеспечивают повышенную прочность и надежность, ускорение времени загрузки компьютера, более быстрый запуск приложений и перенос данных. Помимо пониженного тепловыделения и бесшумной работы, устройства SanDisk Ultra 3D SSD отличаются высокой устойчивостью к ударам и вибрациям, что обеспечивает дополнительную защиту вашего накопителя.

Накопители WD Blue 3D NAND SATA SSD представлены моделями емкостью 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ и будут доступны как в традиционных 2,5-дюймовых/7-мм корпусах, так и в форм-факторе M.2 2280. Как и все твердотельные накопители WD SSD, устройства WD Blue 3D NAND SATA SSD прошли сертификацию WD F.I.T Lab, гарантирующую их совместимость со множеством ведущих платформ.

Накопители SanDisk Ultra 3D SSD будут представлены устройствами емкостью 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ в традиционном форм-факторе 2,5 дюйма/7 мм.

Накопители WD и SanDisk обеспечивают скорость последовательного чтения до 560 МБ/с и записи до 530 МБ/с, на все модели распространяется трехлетняя ограниченная гарантия. Новинки поступят в глобальную продажу в третьем квартале 2017 года. Рекомендованная розничная цена в США составляет от $99,99 за модели WD Blue 3D NAND SATA SSD и SanDisk Ultra 3D SSD в форм-факторе 2,5 дюйма/7 мм и от $99.99 за накопитель WD Blue в форм-факторе M.2 2280. Информация о доступности и ценах в России будет предоставлена дополнительно.