Tele2 стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, представил промежуточные итоги развития сети в московском метро. Как рассказали CNews в компании, оператор обеспечил скоростным интернетом более половины станций, став лидером по покрытию сети 4G в метро.

В первом квартале 2017 г. Tele2 провела масштабные работы по развитию сетевой инфраструктуры в Московском метрополитене. В результате скоростной интернет стал доступен пассажирам на 126 станциях, что составляет 53% всех станций столичной подземки.

В настоящий момент в московском метро установлено 188 базовых станций Tele2 в стандарте 4G. По данным Роскомнадзора, оператор опережает конкурентов по количеству станций LTE и обеспечивает наилучшее покрытие сети четвертого поколения в подземке.

В первом квартале техническая служба Tele2 запустила в эксплуатацию 4G-сети на более чем 40 станциях Московского метрополитена, среди которых: «Киевская», «Курская», «Охотный ряд», «Пушкинская», «Улица 1905 года», «Октябрьское поле», «Щукинская», «Кузьминки», «Сокол», «Водный стадион», «Спортивная», «Университет», «Теплый Стан», «Медведково», «Петровско-Разумовская», «Отрадное», «Авиамоторная», «Новогиреево», «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки» и другие.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2, отметил: «Метрополитен – ключевой транспортный объект в столице: его ежедневный пассажиропоток превышает восемь миллионов человек. Обеспечение связи на его территории – одна из основных задач нашего технического развития в регионе. Сейчас Tele2 предоставляет качественную голосовую связь и скоростной мобильный интернет почти на половине всех станций столичной подземки. Это наиболее трафиковые линии метро и самые популярные станции, в том числе пересадочные узлы, станции близ вокзалов, торговых центров и других наиболее посещаемых объектов столицы. На остальной территории метрополитена наши абоненты могут оставаться на связи благодаря бесплатной услуге «Wi-Fi-звонки». Мы существенно увеличили темпы строительства и до конца этого года планируем обеспечить качественным покрытием сети более 75% станций метро».

По статистике Tele2, станцией с наиболее высоким трафиком передачи данных является «ВДНХ», второе место занимает «Авиамоторная», на третьем – «Кузнецкий мост». Наибольший объем получения данных зафиксирован на «Авиамоторной», также большой объем информации пассажиры скачивают на «Старокачаловской» и «Новокосино».

В тройку лидеров станций с самым высоким голосовым трафиком вошли «Новокосино», «Белорусская» и «ВДНХ».