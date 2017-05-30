Мария Грачева перешла из Intel в Addreality

Мария Грачева, бывший руководитель направления Digital Signage в России и СНГ компании Intel, перешла в российскую компанию-разработчика программного обеспечения в сфере цифровой рекламы и клиентской аналитики Addreality на должность директора по технологическим альянсам. Как сообщили CNews в Addreality, имея стратегический опыт развития рынка Digital Signage в компании-мировом производителе процессоров, Мария Грачева будет фокусироваться на дальнейшем росте компании в области программных решений не только на российском, но и на зарубежных рынках.

«Я работала с компанией Addreality еще в Intel, в рамках партнерских договоренностей, — рассказала Мария Грачева, директор по технологическим альянсам Addreality. — Уже тогда компания зарекомендовала себя как многообещающий партнер, с инновационным подходом к бизнесу и высокой ориентированностью на клиента. Я уверена, что моя экспертиза, приобретенная в мировом технологическом бренде, позволит открыть новые горизонты для развития компании, а лично мне — получить практический опыт внедрения решений, возможность держать руку на пульсе, не отрываясь от потребностей клиента и быстро меняющихся условий рынка».

На новой позиции Мария Грачева будет заниматься развитием отношений с локальными и мировыми производителями оборудования и программных решений, развивать канал дистрибуции OEM-лицензий Addreality, способствовать эволюции платформы, внедряя инновационные подходы к монетизации и аналитике, а также развивать ее возможности для выхода в новые сегменты рынка.