IntellectMoney представила сервис по аренде онлайн-касс

Платежный агрегатор IntellectMoney в рамках выставки Ecom Expo 17 объявил о выпуске сервиса по аренде онлайн-касс. Новый продукт позволяет полностью соответствовать требованиям 54 ФЗ.

В рамках одного подключения пользователь системы получает сервис по приему платежей и возможность фискализации чеков.

В пакетное предложение входит предоставление квалифицированной электронной подписи (КЭП), подключение к ОФД и аренда онлайн-кассы.

Цена аренды варьируется от 2000 руб. до 3000 руб. в месяц за кассу.

Коммерческий директор IntellectMoney Дмитрий Попов отметил: «В связи с изменением законодательства, у наших клиентов появились дополнительные поводы для беспокойства. Пакетным решением по аренде онлайн-касс мы попытались максимально закрыть все возникшие потребности. Используя наш продукт, клиенты получают соответствие 54 ФЗ «под ключ».

Сервис доступен всем компаниям, ведущим прием онлайн-платежей в интернете.