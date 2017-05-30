«Ангстрем-Т» начал принимать коммерческие заказы

«Ангстрем-Т» объявила о начале приема заказов на контрактное производство. С рядом российских и зарубежных компаний уже подписаны соглашения о неразглашении (NDA), ведется выдача правил проектирования с учетом возможностей фабрики (PDK).

Фабрика «Ангстрем-Т» предлагает широкий спектр услуг для контрактного производства по технологии 90–130 нм на пластинах диаметром 200 мм. Бизнес-модель предприятия Smart-foundry позволяет привлекать заказчиков, работающих в различных секторах рынка. Фабрика готова предоставить заказчику полный комплекс услуг по всем этапам проектирования изделия с использованием высокопроизводительной техники, программного обеспечения и опыта квалифицированного персонала.

Перечень IP-сервисов фабрики включает в себя технологическую среду проектирования, пользовательские библиотеки и компиляторы памяти, широкий спектр цифровых и аналоговых элементов и блоков, программируемых платформ.

Производственные возможности «Ангстрем-Т» включают обработку изготовленных пластин, обеспечивающих сокращение цикла получения продукта. Среди особенностей производства можно отметить прототипирование (MPW) – изготовление на одной пластине продуктов от нескольких заказчиков, несколько собственных продуктов и т.п.; производство инженерной партии; подготовку топологической информации; возможность разделения инженерной партии по маршруту изготовления; возможность ускоренного изготовления пластин в одном из трех режимов (стандартная партия, быстрая партия, супербыстрая партия); возможность заказа малых и средних серий на всех стадиях жизненного цикла изделия.

В рамках опытной эксплуатации фабрики уже получены первые образцы продукции. До конца 2017 года «Ангстрем-Т» планирует выйти на объем 2000 пластин в месяц и наращивать его в дальнейшем.