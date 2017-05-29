Virtuozzo представила новую версию гиперконвергентного инфраструктурного ПО

Virtuozzo представила обновление интегрированного решения для работы с контейнерами, гипервизором и хранения данных. Серия улучшений, направленных на увеличение производительности, упрощение интерфейса и повышение безопасности помогают новой версии Virtuozzo ускорить работу приложений и упростить их развертывание через централизованную систему управления и вместе с новыми средствами автоматизации.

Платформа Virtuozzo оптимизирует затраты на инфраструктуру за счет использования чисто программного решения, которое сочетает в себе непревзойденный уровень производительности со свободой использовать любой сервер архитектуры x86 – или заказать доступ к выделенным серверам из облака.

Последняя версияVirtuozzo улучшает производительность при работе с данными, которые хранятся в Virtuozzo Storage в режиме erasure code. Этот режим обеспечивает надежную защиту данных и при этом позволяет более эффективно использовать дисковое пространство. По сравнению с предыдущей версией, производительность решения при нагрузках типичных для задач виртуализации и баз данных стала до 130% выше, что так же также позволяет создавать больше рабочих нагрузок на каждом хосте, уменьшая место, занимаемое серверами, и снижая общую стоимость владения. Virtuozzo Storage также предлагает заказчикам гибкость в выборе решения согласно нагрузке или типу хранилища. В системе имеется поддержка хранилищ контейнеров и виртуальных машин (VM) в режиме erasure coding, а также для более требовательных нагрузок, включая продвинутые облачные сервисы и базы данных, режим реплик данных.

Заказчики могут управлять вычислительными мощностями и ресурсами хранилища в гиперконвергентных средах при помощи панелей веб-управления Virtuozzo Automator и Viruozzo Storage из единого решения. Это делает инсталляции и управление более простыми и комфортными, предоставляя клиентам больше контроля над их средами, оптимизируя затраты и производительность серверов.

Начиная с этой версии, Virtuozzo позволяет вести установку обновлений гипервизора без перезагрузки запущенных виртуальных машин. Это улучшение позволяет клиентам избежать остановок сервисов для своих конечных пользователей, одновременно сохраняя безопасность гипервизора и экономя бесчисленные человеко-часы ИТ-службы на техническом обслуживании и установке обновлений. Virtuozzo также предлагает сервис ReadyKernel, инструмент с аналогичными преимуществами для установки обновлений ядра операционной системы без перезагрузки.

Виртуальные машины с Microsoft Windows теперь будут работать в средах Virtuozzo без необходимости устанавливать дополнительные драйверы дисков VirtIO внутри VM за счет использования новой системы пара-виртуализации совместимой с Hyper-V, что позволяет воспользоваться оригинальными драйверами включенными в поставку Windows. Эта новая функция является результатом работы сообщества, которая проводилась Virtuozzo вместе с KVM/qemu, она значительно упрощает установку виртуальных машин под управлением Microsoft Windows в средах Virtuozzo.

Теперь Virtuozzo поддерживает автоматическое обновление гостевых инструментов, чтобы убедиться в том, что VM сконфигурированы надлежащим образом после каждого следующего обновления.

«Наш новейший релиз Virtuozzo упрощает развертывание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с интегрированной виртуализацией вычислительных ресурсов и хранилища данных для наших клиентов, - сказал Джордж Каридис, CEO в Virtuozzo. - Вместе с Virtuozzo компании могут запускать существующие приложения с прорывной производительностью и добиться высокой эффективности за счет применения контейнеров, VM и системы хранения, одновременно внедряя инфраструктуру нового поколения для облачных приложений и микросервисов».

В числе дополнительных новых функций: система автоматического сжатия диска для виртуальных машин Linux, которая позволяет уменьшить использование дискового пространства.