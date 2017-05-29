Verbatim представила новые жесткие диски линеек Store'n'Save и Store'n'Go

Verbatim представила стационарный и портативный жесткие диски с большим объемом памяти. Стационарный жесткий диск Store'n'Save USB 3.0 обладает емкостью 10 ТБ, и портативный - Store'n'Go 5 ТБ. Новые устройства доступны для покупки с двухлетней гарантией производителя.

С помощью стационарного диска Store'n'Save можно выполнять резервное копирование на один диск вместо того, чтобы использовать несколько устройств, что является большим преимуществом, а также гарантирует уверенность в том, что ценные данные в безопасности.

Отформатированный в файловой системе FAT32, жесткий диск можно использовать с операционными cистемами Windows и Mac OS. В комплект входит бесплатное программное обеспечение для резервного копирования Nero Backup, которое дает возможность планировать и организовывать процесс резервного копирования. Устройство также оснащено кнопкой включения и выключения, что позволяет включать устройство только в случае необходимости.

Стационарный жесткий диск Store'n'Save SuperSpeed USB 3.0 доступен по рекомендованной производителем розничной цене 42.999 руб. для версии с объемом памяти 10 ТБ. Стоимость других жестких дисков в линейке Store'n'Save составляет 6.499 руб. за модель объемом 2 TБ, 7.899 руб. за версию объемом 3 ТБ , 9.999 руб. за на модель объемом 4 ТБ и 19.499 руб. за версию объемом 8 ТБ.

Портативный жесткий диск Store'n'Go 5TB USB 3.0 емкостью 5 ТБ имеет вес 238 грамм, габариты 119 х 81 х 20 мм (длина – ширина – высота). С интерфейсом USB 3.0 портативный жесткий диск Store'n'Go является устройством для хранения и передачи файлов большого размера в мобильном режиме, таких как фотографии и видео.

Все портативные жесткие диски Store'n'Go имеют встроенную технологию Plug'n'Play, которая позволяет устройству работать без дополнительных источников питания. Также диск отформатирован в файловой системе FAT32, что позволяет использовать его с операционными системами Windows и Mac OS. В комплект с жестким диском входит бесплатное программное обеспечение для резервного копирования Nero Backup, которое позволяет пользователям диска легко планировать и организовывать процесс резервного копирования.

Портативный жесткий диск Store'n'Go 5 ТБ доступен по рекомендованной производителем розничной цене 19.499 руб. Стоимость других портативных жестких дисков в линейке Store'n'Go составляет: 3.899 руб. за модель объемом 500 ГБ, 4.999 руб. за версию объемом 1 ТБ, 8.099 руб. за модель объемом 2 ТБ и 11.599 руб. за версию объемом 4 ТБ.