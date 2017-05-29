Veeam и Microsoft расширяют сотрудничество в области хранения данных для обеспечения их высокой доступности в облаке

Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), объявила о новых возможностях, позволяющих любой компании предоставить пользователям ожидаемый уровень доступности данных и цифровой опыт. Все это благодаря защите приложений и данных в гибридном облаке, использованию резервного копирования в облаке и восстановления на базе Microsoft Azure и облачной платформы Veeam Always-On Cloud Availability Platform, сообщили CNews в Veeam Software.

Новые предложения являются результатом долгосрочного сотрудничества Veeam и Microsoft и позволяют заказчикам получить: непрерывность бизнеса — использование облачного резервного копирования и послеаварийного восстановления данных (DR) на базе Veeam Always-On Cloud Availability Platform и Azure; гибкость цифровой трансформации — управление данными и их перемещением с помощью простого и безопасного кросс-облачного решения Veeam предоставит большую гибкость при работе с Azure; снижение затрат с помощью гибкой платформы Veeam и модели потребления Azure.

При возникновении аварии компаниям всех размеров требуется решение, способное по требованию обеспечить послеаварийное восстановление данных с использованием облака. С облачными технологиями послеаварийное восстановление становится доступным для организаций любого размера. Однако многие все еще не справляются со сложным процессом восстановления, в который также входит настройка сети и конфигурации для обеспечения безупречного пользовательского опыта.

Veeam Disaster Recovery в Microsoft Azure упрощает и автоматизирует восстановление данных в Azure, что помогает компаниям поддерживать непрерывность работы и доступность критически важных рабочих нагрузок с помощью масштабного DR по требованию в Azure. Veeam DR в Azure сочетает прямое восстановление данных Veeam и новое решение Veeam PN (Veeam Powered Network).

Veeam PN для Microsoft Azure — это решение, созданное для упрощения и автоматизации настройки послеаварийного восстановления данных в Azure с помощью облегченной программно-конфигурируемой сети (SDN). Решение обеспечивает непрерывность работы и доступность, устраняя сложную структуру развертываний VPN. Оно разработано для компаний любых размеров и поставщиков услуг.

Veeam также объявила о новом масштабируемом резервном хранилище (SOBR) для объектного хранения данных в облаке. Новый функционал, поставляемый вместе с Veeam Availability Suite v10, позволяет заказчикам архивировать резервные копии Veeam в хранилище Azure Blob. Таким образом, Azure используется для сокращения затрат на архивацию данных, долгосрочное хранение и выполнение операций.

Veeam Agent для Microsoft Windows, о запуске которого было объявлено ранее, теперь стал общедоступным. Решение Veeam расширяет платформу Always-On Cloud Availability Platform для публичных облачных и физических серверов. Новое решение предлагает функции и возможности, обеспечивающие непрерывную доступность данных для физических серверов, рабочих станций и компьютеров под управлением Windows, а также для рабочих нагрузок Windows в публичных облачных средах, включая Microsoft Azure, AWS и другие.

Microsoft обещает предоставить всем пользователям Azure доступ к дискам размером до 4ТБ (ранее — 1ТБ). Данное нововведение означает, что заказчики Veeam могут реализовать экономически более эффективное решение с помощью виртуального модуля Veeam для резервного копирования данных в четырехкратном объеме, подчеркнули в Veeam. Данная возможность станет доступна с середины 2017 г.

В то же время, Veeam представила обновление решения Veeam Backup для Microsoft Office 365, которое помогает обеспечить непрерывную доступность по модели SaaS. По данным компании, спустя всего четыре месяца с момента выхода его уже используют более 11 тыс. организаций. Новая многопользовательская архитектура обеспечивает защиту большего числа копий Office 365 с помощью одной установки, а также дает возможность провайдерам Veeam (VCSPs) предлагать услуги резервного копирования Office 365.

Veeam также представила оптимизированные возможности автоматизации через RESTful API и пакет средств разработки PowerShell для минимизации потребления управленческих ресурсов, снижения времени восстановления и сокращения затрат. Следующая версия Veeam Backup для Office 365 уже находится в разработке и предоставит ожидаемую поддержку SharePoint Online и OneDrive for Business, рассказали в компании.

«Все больше компаний используют Microsoft Azure для перехода в гибридное облако и поддержки цифровой трансформации. Гибридное облако предлагает новые возможности для удовлетворения требований пользователей за счет обеспечения непрерывной доступности в формате 24.7.365, — заявил Питер Маккей, содиректор и президент Veeam. — Veeam и Microsoft предлагают своим заказчикам новое решение для резервного копирования и восстановления при помощи Azure. С Veeam компании могут осуществить безопасный переход в Azure и гибридное облако и быть уверены, что их данные и приложения всегда останутся доступны, что бы ни случилось».

«Наше тесное сотрудничество с Microsoft позволяет в полной мере использовать Microsoft Azure для послеаварийного восстановления в облаке, прямого доступа к хранилищу Azure Blob и многих других преимуществ, делающих доступность в гибридном облаке надежной и простой в управлении, — отметил со своей стороны Пол Мэттс (Paul Mattes), вице-президент Global Cloud Group компании Veeam. — Veeam и Microsoft совместно работают для устранения препятствий, с которыми сталкиваются многие заказчики при использовании облачного резервного копирования и восстановления, а также для повышения качества архивации данных, долгосрочного хранения и соответствия требованиям нормативных актов».

По словам директора по технологиям Azure Марка Руссиновича, «благодаря нашему тесному сотрудничеству заказчики Microsoft Azure и Veeam довольны теми новыми технологиями, которые мы предоставляем. Обе компании имеют общее видение по переосмыслению ИТ для гибкости бизнеса. Сегодняшние анонсы помогут поддерживать критически важные приложения общих клиентов и раскроют им все возможности корпоративного уровня масштабирования, производительности и надежности облачной платформы Azure».