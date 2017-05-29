УБРиР запустил Touch ID для входа в мобильный банк

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) продолжает развивать технологии в дистанционных каналах обслуживания. С 25 мая пользователи мобильного банка в смартфонах Apple вместо ввода пароля могут проходить процедуру идентификации с помощью функции Touch ID (по отпечатку пальца), сообщили CNews в УБРиР.

Опция разработана и запущена по просьбе пользователей мобильного банка УБРиР. «Буквально каждый второй вопрос от клиентов, который приходил к нам по обратной связи, касался внедрения функции Touch ID. Поэтому мы, ориентируясь на желания клиентов, приняли решение запустить Touch ID», — рассказал Денис Тур, руководитель дирекции интернет-продаж.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение «Мобильный банк УБРиР» в App Store. Затем войти в приложение как обычно (с помощью пароля) и в появившемся окне согласиться использовать в качестве идентификации отпечаток пальца.

По словам Дениса Тура, сейчас больше половины пользователей интернет-банка УБРиР предпочитают управлять своими финансами только в мобильном банке. Из них 30% являются владельцами смартфонов Apple.

В настоящее время обсуждается и внедрение функции идентификации по отпечатку пальца для пользователей платформы Android. «Решение будет принято после того, как мы оценим все риски, в том числе по безопасности использования этой технологии для наших клиентов», — подчеркнул Денис Тур.