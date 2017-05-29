Сервис заказа такси «Максим» начал работать в Таджикистане. В мае был выполнен первый заказ в Худжанде. Как сообщили CNews в сервисе «Максим», Таджикистан стал шестой страной, где работает компания. Жители Худжанда теперь могут создать заказ через переведенное на таджикский язык мобильное приложение «Максим: заказ такси», онлайн на сайте taximaxim.tj, по телефонам 0110 и + 992 488-88-01-10.

По словам представителей компании, мобильные сервисы в Худжанде только набирают популярность. Приложение «Максим: заказ такси» отличается понятным интерфейсом и удобными функциями. Создание заказа занимает несколько секунд. Цена поездки рассчитывается заранее, а время прибытия автомобиля отображается в онлайн-режиме. В приложении можно смотреть на карте маршрут заказа и местоположение водителя, делиться треком поездки, повторять заказы из истории одним касанием, общаться с водителем в чате. Клиенты самостоятельно влияют на работу компании с помощью оценки поездок и обратной связи.

Большинство жителей города заказывают такси по телефону. «Максим» создал в городе собственный контакт-центр, обучил операторов стандартам сервиса. Заказы принимаются круглосуточно на двух языках — таджикском и русском. Заказывая такси через оператора, клиенты могут поговорить с живым человеком, уточнить детали заказа или задать вопросы.

Таксистам, которые сотрудничают с сервисом в Худжанде, сервис предоставил локализованное водительское приложение Taxsee driver. Приложение показывает водителям все заказы по районам города и позволяет получать ближайшие из них. Таксисты сразу видят цену заказа, везут клиентов по оптимальному маршруту, который отображается в приложении.

Опыт работы в Худжанде, который сейчас получает «Максим», поможет лучше понять потребности таджикского рынка и настроить сервис оптимальным образом, убеждены в компании. После этого сервис планирует начинать работу и в других городах Таджикистана.