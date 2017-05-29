«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за ЕГЭ в Москве и Московской области

Компания «Ростелеком» в Москве и Московской области полностью подготовила систему видеонаблюдения для основного периода проведения ЕГЭ-2017, который начнется для выпускников школ 29 мая и продлится до 1 июля. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме».

В феврале 2017 г. компания заключила контракты с ГАОУ ДПО г. Москвы «Московский центр качества образования» и ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального управления» на оказание услуг по организации видеозаписи и видеонаблюдения при проведении ЕГЭ-2017. По условиям контрактов «Ростелеком» осуществил монтаж камер и настроил программное обеспечение в пунктах проведения государственной аттестации.

«Ростелеком» будет передавать видео с 7797 камер, установленных более чем в 300 пунктах приема экзаменов в Московском регионе, в центры хранения данных.

«“Ростелеком” за последние несколько лет полностью отработал процесс организации видеонаблюдения за ЕГЭ. Успешный тестовый запуск показал, что система полностью готова к работе, — подчеркнул директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома» Дмитрий Ким. — Наши ресурсы и лицензированные каналы связи позволяют поддерживать необходимое качество трансляции процесса проведения экзамена. В этом году мы также провели работу по улучшению информационной безопасности системы видеонаблюдения».

При проведении ЕГЭ в 2017 г. более 43 тыс. аудиторий по всей России будут транслироваться в режиме онлайн на портал www.smotriege.ru. Данные будут передаваться на портал с 23 марта по 16 сентября 2017 г. Записи всех трансляций сохранятся до 1 марта 2018 г.

Перед проведением основного этапа ЕГЭ специалисты «Ростелекома» провели технологическое обновление портала: доработан раздел «Видеоархив», в разделе «Нарушения» у представителей пунктов проведения экзамена появилась возможность оперативно отрабатывать зафиксированные потенциальные нарушения, появилась мобильная версия портала.