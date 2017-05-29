Россия: объем рынка устройств печати в первом квартале 2017 г. вырос на 23,2%

По результатам исследования компании IDC, в первом квартале 2017 г. российский рынок устройств печати увеличился на 2,1% в штучном выражении и 23,2% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период в Россию было поставлено чуть более 459 тыс. МФУ, принтеров и копиров, совокупная стоимость которых составила $112,50 млн, при этом средняя цена устройства выросла на 20,7% по сравнению с первым кварталом 2016 г., сообщили CNews в IDC.

На рынке лазерных устройств в первом квартале наблюдались следующие тенденции: поставки монохромных лазерных принтеров сократились по сравнению с первым кварталом 2016 г. в младшем (от 1 до 20 стр/мин) и среднем (от 31 до 44 стр/мин) сегментах на 56,8% и 56,5%, соответственно. Остальные сегменты показали двузначный и трехзначный рост.

В категории монохромных лазерных МФУ отрицательная динамика была отмечена также в младшем (от 1 до 20 стр/мин) и старшем (от 91 до 150 стр/мин) сегментах на 37,7% и 23,5%, соответственно. В остальных скоростных категориях отмечен двузначный и трехзначный рост. Поставки цветных лазерных принтеров сократились в сегментах: 1-10 стр/мин, 45-69 стр/мин и 70-90 стр/мин.

В категории цветных лазерных МФУ: уменьшились поставки в категориях 11-20 стр/мин, 31-44 стр/мин и 70-90 стр/мин. В остальных категориях зафиксирован двузначный рост. В целом рынок лазерной техники в первом квартале 2017 г. увеличился на 2,5% в штучном выражении и 27,1% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем рынка струйной техники увеличился в первом квартале 2017 г. всего на 0,9% в штучном выражении, но при этом сократился на 0,6% в денежном выражении по сравнению с первым кварталом прошлого года. Увеличились штучные поставки ценовых сегментов $100-200 и свыше $400, продемонстрировавших рост 34,7% и 20,5%, соответственно. Остальные сегменты, по информации IDC, сократились.

«В первом квартале 2017 года российский рынок компьютерной периферии продолжил последовательный рост в штучном и денежном выражении, продолжая тенденцию, начавшуюся в прошлом году. Причины продолжающегося роста — стабилизация курса национальной валюты, положительные тенденции в динамике цен на нефть, приспособление экономики к функционированию в условиях экономических санкций, — прокомментировал результаты исследования Константин Макаренков, ведущий аналитик компании IDC Russia & CIS. — Если посмотреть более детально на динамику поставок по различным категориям продукции, можно заметить значительное снижение штучных поставок на рынок устройств входного уровня, что косвенно продтверждает снижение покупательной способности потребителей в рознице, а также малом бизнесе. При этом заметно, что корпоративный сектор потребителей находится в несколько лучшем положении. Дальнейшее развитие рынка в 2017 году и далее будет зависеть от того, насколько успешно будет развиваться экономика, немаловажное значение будут иметь и внешние экономические, и политические факторы (изменения санкционного режима и т.д.)».